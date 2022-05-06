شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب سيتيح قريبًا لـ"مديرى المجموعات" حذف الرسائل للجميع والان مع تفاصيل الخبر
وبالإضافة إلى ميزة "الحذف للجميع في مجموعات"، يخطط واتس آب أيضًا لتمديد المدة الزمنية للحذف لكل ميزة من ساعة و 8 دقائق و 16 ثانية إلى يومين و 12 ساعة في المستقبل.
وقد قدم واتس آب لأول مرة ميزة "الحذف للجميع" في عام 2017، واستخدم واتس آب في وقت سابق لتقديم حد زمني لمدة 7 دقائق للمستخدمين لحذف الرسائل للجميع، وكانت هذه الميزة بمثابة نعمة حفظ للمستخدمين الذين أرسلوا بعض الرسائل عن طريق الخطأ، ما أدى إلى إنقاذهم من الإحراج.
وقد تكون ميزة إدخال رسالة حذف لكل شخص لمشرفي المجموعة أداة إشراف رائعة لمسؤولي المجموعة،بالإضافة إلى القدرة على تقييد الأعضاء من إرسال الرسائل أو منعهم من إجراء أي تغييرات غير مصرح بها على معلومات المجموعة ، يمكن لهذه الميزة أن تحد من انتشار المعلومات الخاطئة في مجموعات واتس آب.