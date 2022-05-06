شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب سيتيح قريبًا لـ"مديرى المجموعات" حذف الرسائل للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتس آب على ميزة جديدة للمجموعات تسمح للمسؤولين بحذف أي رسالة لكل عضو في المجموعة، فبحسب تسريب منشور عبر WABetaInfo فإن الميزة قيد التطوير حاليًا وسيتم طرحها لمختبري الإصدارات التجريبية في الأيام المقبلة.

ويقول التقرير أنه ستظهر نافذة منبثقة تقول ، "بصفتك مشرفًا ، أنت تحذف رسالة شخص آخر للجميع في هذه الدردشة، سيرون أنك حذفت الرسالة "،سيتم أيضًا تقديم خيار للمسؤولين لإلغاء هذا أو حذف الرسالة، عند حذف الرسالة ، سيتمكن جميع أعضاء المجموعة من رؤية أن مسؤول المجموعة قد حذف الرسالة".

وبالإضافة إلى ميزة "الحذف للجميع في مجموعات"، يخطط واتس آب أيضًا لتمديد المدة الزمنية للحذف لكل ميزة من ساعة و 8 دقائق و 16 ثانية إلى يومين و 12 ساعة في المستقبل.

وقد قدم واتس آب لأول مرة ميزة "الحذف للجميع" في عام 2017، واستخدم واتس آب في وقت سابق لتقديم حد زمني لمدة 7 دقائق للمستخدمين لحذف الرسائل للجميع، وكانت هذه الميزة بمثابة نعمة حفظ للمستخدمين الذين أرسلوا بعض الرسائل عن طريق الخطأ، ما أدى إلى إنقاذهم من الإحراج.

وقد تكون ميزة إدخال رسالة حذف لكل شخص لمشرفي المجموعة أداة إشراف رائعة لمسؤولي المجموعة،بالإضافة إلى القدرة على تقييد الأعضاء من إرسال الرسائل أو منعهم من إجراء أي تغييرات غير مصرح بها على معلومات المجموعة ، يمكن لهذه الميزة أن تحد من انتشار المعلومات الخاطئة في مجموعات واتس آب.