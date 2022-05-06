شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رفع مدار المحطة الفضائية الدولية 1600 متر تمهيدًا لوصول شاحنة روسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستشهد المحطة الفضائية الدولية يوم 14 مايو عملية تعديل مدارها وذلك بغية خلق ظروف باليستية مناسبة لإطلاق مركبة الشحن الروسية "بروغريس إم إس – 20"، حيث أفاد بذلك ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية قائلا:" "يخطط لإجراء تعديل ارتفاع مدار المحطة في 14 مايو الجاري وذلك قبل إطلاق شاحنة " بروجريس إم إس – 20" الفضائية".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أوضح الناطق أن تعديل مدار المحطة سيتحقق بفضل تشغيل محركات شاحنة " بروجريس إم إس – 19" الفضائية الروسية الملتحمة بالمحطة، وسيتم تشغيل المحركات الساعة 21.20 يوم 14 مايو بتوقيت موسكو لتعمل لمدة 546.8 ثانية. ويجب أن تصل المحطة بعد تحقيق المناورة في الفضاء إلى ارتفاع 418.07 كلم، أي سيتم رفع مدارها بـ 1600 متر.

ذكر أن صاروخ "سويوز – 2.1 آ" بشاحنة "بروجريس إم إس – 20" يخطط لإطلاقه في 3 يونيو المقبل، وسيرسم على مرحلته الثانية اسم "دونباس". وأما رأس الصاروخ فسيحمل علمي جمهوريتي (دونيتسك) و(لوجانسك) الشعبيتيْن.