منشئي “Facebook Reels” على موعد مع مكافئات مادية.. ولكن بشرط!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 07:23 مساءً - أطلقت شركة ميتا مع بداية العام الحالي، خدمة Facebook Reels في أكثر من 150 دولة لمنشئي المحتوى في جميع أنحاء العالم لتنمية مجتمعاتهم.

وكشفت الشركة حينها ان هدفها من إطلاق هذه الميزة هو “جعل Reels أفضل طريقة للمبدعين ليتم اكتشافهم، والتواصل مع جمهورهم، وكسب المال. نريد أيضاً أن نجعل من الممتع والسهل على الأشخاص العثور على المحتوى الترفيهي وذي الصلة ومشاركته”.

مؤخراً أعلنت “ميتا” عن نيتها رصد مكافآت مادية لمنشئي ”Facebook Reels“، لكنها اشترطت أن يكون المحتوى المنشور أصليًا.

وللمساعدة في درء تهديد منصة “تيك توك” المنافسة، تقدم الشركة الأمريكية أيضًا حافزًا جديدًا يسمى “التحديات”، ويمكّن منشئي ”Facebook Reels“ من كسب ما يصل إلى 4000 دولار شهريًا لتحقيق أهداف معينة.

وفي الوقت نفسه، قالت الشركة إن هذا التغيير في المدفوعات قد يؤدي إلى خسارة بعض المبدعين للمال، بينما يربح آخرون.

ومن خلال البرنامج الجديد، الذي لا يزال قيد التجربة، والذي أطلقت عليه الشركة اسم ”Reels Bonus“، سيتمكن المبدعون شهرياً من المشاركة في مجموعة من التحديات المتسلسلة والتراكمية التي تعتمد على بعضها البعض.

وعلى سبيل المثال، قد يربح منشئ المحتوى 20 دولارًا لأول مرة عندما تصل خمسة من فيديوهات (Reels) الخاصة بهم على الأقل إلى 100 لعبة لكل منها.

وبعد أن يحقق المبدع هذا الهدف، سيتم فتح هدف آخر، مثل ربح 100 دولار عندما يصل 20 فيديو إلى 500 لعبة لكل منها، وسيستمر هذا التقدم طوال فترة الثلاثين يومًا، ثم يُعاد ضبطه في بداية الشهر التالي لبدء مجموعة جديدة من التحديات.

وأعلنت ”ميتا“ أنه تمت دعوة منشئي محتوى محددين فقط للانضمام إلى برنامج ”Reels Bonus“ في الوقت الحالي، حيث تخطط الشركة لاختبار برامج حوافز مختلفة وتعديل أسعار العائد وإضافة المزيد من الخواص الأخرى، حتى يتم طرحه لجميع المستخدمين.

يذكر أن الفيديو القصير أصبح الآن ساحة المعركة الرئيسية لاهتمام وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمل جميع المنصات الرئيسية على إنشاء برامج تحقيق الدخل الأكثر جاذبية لمنشئي المحتوى، من أجل ضمان استمرار التنافس بينها.

بدورها، قالت شيريل ساندبيرغ، مديرة العمليات في ”ميتا“، إن ”أكثر من 45% من حسابات إنستغرام تعجب أو تعلق أو تشارك فيديوهات Reels مرة واحدة على الأقل في الأسبوع“.

وأضافت ”يميل المبدعون في جميع المجالات إلى Reels ويستخدمونها كوسيلة لجذب جماهير جديدة والتواصل مع معجبيهم. ونحن ندعمهم بأدوات لتحقيق الدخل، سواء من خلال برامج مكافآت مشاركة أرباح الإعلانات أو الدعم من المعجبين“.

في سياق متصل، أعلنت ”ميتا“ أيضاً أن نظامها الافتراضي للنقود ”Stars“، سيقوم بتوسيع الاختبارات على منصة ”فيسبوك“ قريبًا، حيث سيتمكن مستخدمو ”إنستغرام“ من نشر فيديوهات“Reels“ الخاصة بهم على ”فيسبوك“، وهي ميزة كانت تختبرها منذ الخريف الماضي.

وكجزء من هذا التوسيع، ستختبر ”ميتا“ السماح للمبدعين بالحصول على حصة من أرباح الإعلانات على فيديوهات ”Reels“ المنشورة عبر الإعلانات المتراكبة أيضًا.

وفي الوقت الحالي، تستثمر الشركة الإعلانات المتراكبة بحصة أرباح تبلغ 55% لمنشئ المحتوى و45% على ”فيسبوك“.

وتعد هذه الأرقام أعلى قليلاً من نسبة 50/50 التي أعلنت عنها ”تيك توك“ مؤخراً مع إطلاق برنامج ”TikTok Pulse“.