شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه وصول مبيعات أجهزة "كروم بوك" لأدنى مستوى لها فى 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت شحنات Chromebook إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات في الأشهر الثلاثة الأولى (يناير وفبراير ومارس Q1-2022) وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة الأبحاث Strategy Analytics، حيث إن أجهزة Chromebook هي أجهزة كمبيوتر محمولة رخيصة التكلفة تعمل بنظام التشغيل ChromeOS من Google، وكانت ترقيات المستهلكين لأجهزة Chromebook في أدنى نقطة، حتى بالمقارنة مع مستويات ما قبل الوباء خلال الربع.

ووفقًا للتقرير، عانت شحنات ChromeOS مع استمرار تباطؤ الطلب على التعليم، حيث "إن عمل Chromebook صغير جدًا ولكنه لا يزال مهمًا جدًا لكبار البائعين، حيث يحتفظون بمخزون جيد قبل بدء الطلب على التعليم في الربع الثاني من عام 2022 في الأسواق الرئيسية، ولا يزال Chromebook يؤثر في الأسواق الجديدة وإن كان ذلك ببطء حيث يتطلع القطاع العام إلى الإنفاق على أجهزة أرخص للتعليم".

وبينما شهد سوق أجهزة Chromebook انخفاضًا حادًا ، انخفض إجمالي سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة بنسبة 7٪ فقط مقارنة بالعام الماضي، وظل الطلب على أجهزة الأعمال التجارية قويًا ما أدى بدوره إلى زيادة مبيعات أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 11 وأجهزة MacBooks التي تعمل بمجموعة شرائح M1.

ويقول هذا التقرير "نظرًا لأن معظم عملاء المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة لا يزالون يختارون خيارات العمل الهجين وينفقون المزيد على المنتجات عالية الجودة، فكانت Dell و Apple مثالين جيدين على قطاعات النمو في السوق: أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام Windows وأجهزة MacBooks المزودة بمجموعة شرائح M1."