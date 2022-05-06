شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة رقابة هولندية تحقق فى ممارسات متجر جوجل Play والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الهولندية للمستهلكين والأسواق (ACM) عن تحقيق أولى في شركة جوجل بشأن الممارسات المحتملة المناهضة للمنافسة في متجر Play التابع لها.

وطلبت مجموعة ماتش مالكة Tinder من المنظم تقييم ما إذا كانت جوجل تسيء استخدام مركز مهيمن في سوق تطبيقات المواعدة، وقال موركو مينلييف ، المتحدث باسم ACM ، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "يُزعم أن موفري تطبيقات المواعدة لم يعودوا قادرين على استخدام نظام دفع بخلاف نظام الدفع الخاص بجوجل".

ورداً على ذلك ، قال متحدث باسم جوجل إن الشركة تفرض عمولات على العملاء بنسبة 15٪ على الاشتراكات عبر جوجل Play ، والتي قالت إنها "أقل معدل بين منصات التطبيقات الرئيسية".

وقالت إن موزعي التطبيقات يمكنهم أيضًا تجنب جوجل Play تمامًا عن طريق توزيع تطبيقاتهم عبر متاجر أو مواقع ويب أخرى، ولا تزال ACM الهولندية عالقة في معركة استمرت عامين مع شركة أبل المنافسة لشركة جوجل حول وسائل بديلة للدفع مقابل تطبيقات المواعدة على متجر التطبيقات.

وتلقت أبل غرامة قدرها 50 مليون يورو - الحد الأقصى الممكن بموجب قرار محكمة حالي - لعدم الامتثال لأمر ACM لتمكين مطوري التطبيقات المواعدة من تقديم طرق دفع غير تابعة لشركة أبل للعملاء.

وقالت ACM يوم الاثنين إن أحدث المقترحات التي قدمتها شركة آبل لتصحيح الوضع ، في 30 مارس ، لا تزال غير كافية وإنها تعد أمرًا جديدًا بغرامات دفع جديدة.

وقالت "إيه سي إم": "بمجرد نشرنا لهذا الأمر الجديد الخاضع لدفع غرامات دورية ، يمكننا التعليق على محتوياته وكذلك على النقاط التي لا تزال أبل في حالة عدم امتثال لها. قد يستغرق ذلك عدة أسابيع".

وقالت شركة آبل إنها تعتقد أنها امتثلت بالفعل بشكل كاف لأوامر ACM وامتنعت عن التعليق.