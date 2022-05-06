شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تضع حلولًا لمشكلة تحديث ويندوز 11 بعد تعطل التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير ديجيتال تريند التقنى، أنه تم الإبلاغ عن تحديث معاينة Windows 11 الذي تم إطلاقه مؤخرًا على أنه غير آمن لتثبيت الكمبيوتر بسبب مشكلات في تطبيقات NET Framework 3.5.

وقامت Microsoft بالتفصيل في لوحة معلومات Windows الصحية الخاصة بها أنه إذا تم تثبيتها، فقد يتسبب تحديث معاينة Windows 11 KB5012643 في تعطل بعض التطبيقات التي تدعم إطار العمل، و أضاف PCGamer أن التطبيقات قد لا تعمل بشكل صحيح أو قد تفشل في فتحها تمامًا.

ولم تشارك Microsoft بالضبط التطبيقات الرئيسية التي تأثرت، ومع ذلك لاحظت العلامة التجارية أن ميزات إطار العمل 3.5 المرتبطة، مثل Windows Communication و Windows Workflow Foundation ، تبدو من بين تلك التي تأثرت بالمشكلات في التحديث.

ولاحظت شركة PCGamer أنه نظرًا لاتصال .NET Framework 3.5 ، يمكن أن تكون تطبيقات وحدة التحكم المختلفة وخدمات Windows ، مثل مجموعة التطبيقات الإنتاجية ، من بين المتأثرين ومع ذلك ، لم يتم تأكيد أيا من هذا.

ولا توجد أيضًا أى كلمة حول ما كان المقصود من التحديث معالجته ، فقط أنه يواجه مشكلات الآن، والتوصية العامة هي أن يتجنب المستخدمون تثبيت الإصدار 21H2 من Windows 11 مع تحديث KB5012643 إذا لم يفعلوا ذلك بالفعل.

وبالنسبة لأولئك الذين قاموا بتثبيت التحديث، هناك أمل حيث شاركت Microsoft بعض الحلول التي يمكن للمستخدمين تجربتها أثناء تعاملها مع المشكلة بشكل عام.

ويتوفر للمستخدمين خيار إلغاء تثبيت التحديث في حالة ظهور أي مشكلات ، من خلال الوصول إلى إعدادات Windows Update في إعدادات النظام، ومن هنا يمكن للمستخدمين عرض محفوظات التحديث والعودة إلى إصدار النظام السابق.

ويمكن للمستخدمين أيضًا محاولة إعادة تثبيت .NET Framework 3.5 و Windows Communication Foundation في ميزات Windows، كما يمكن الوصول إلى هذا من خلال لوحة التحكم ، ولدى Microsoft إرشادات مفصلة حول كيفية إجراء هذا الإصلاح.