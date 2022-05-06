شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسح بيومتري بدل كلمة المرور للدخول لمنصات "جوجل وأبل ومايكروسوفت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركات "جوجل" و"أبل" و"مايكروسوفت، عن قيامها بجهد مشترك لدعم ‏تسجيل الدخول دون الاضطرار لاستخدام "كلمة مرور" على جميع منصات الأجهزة المحمولة وسطح ‏المكتب والمتصفح، التي تتحكم فيها، وذلك بدءًا من العام المقبل 2023، وفقا لتقرير البيان الاماراتية.

وجاء إعلان الشركات الأمريكية الثلاث تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لكلمة المرور، الموافق 5 مايو من كل عام، وفق "سبوتنيك"".

وتعني هذه الخطوة أن المصادقة بدون كلمة مرور ستصل إلى جميع منصات الأجهزة الرئيسية في المستقبل غير البعيد، وهي أنظمة تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" للأجهزة المحمولة، ومتصفحات الإنترنت "غوغل كروم" و"إيدج" و"سافاري"، بالإضافة إلى بيئات سطح مكتب "ويندوز" و"ماك أو إس"، وفقا لموقع "ذا فيرج".

وسيكون البديل للدخول إلى كل تلك الأنظمة الأساسية هو معيار يسمى "فيدو"، الذي يستخدم مبادئ تشفير المفتاح العام، من أجل تمكين المصادقة بدون كلمة مرور، والمصادقة متعددة العوامل في مجموعة من السياقات.

وستتيح عملية تسجيل الدخول بدون كلمة مرور للمستخدمين اختيار هواتفهم كجهاز مصادقة رئيسي للتطبيقات ومواقع الويب والخدمات الرقمية الأخرى، كما أوضحت شركة "غوغل" في منشور لها، أمس الخميس.

والغرض من جهود "جوجل" و"مايكروسوفت" و"أبل" المشتركة هو السماح بتسجيل الدخول بدون كلمة مرور "من طرف إلى طرف" للتطبيقات والمواقع الإلكترونية، وليس فقط في مراحل معينة، إذ سيحتاج المستخدمون فقط إلى استخدام عمليات المسح البيومترية (مثل الوجه أو الإصبع)، أو رقم التعريف الشخصي للجهاز "Pin" لتسجيل الدخول في كل خطوة.

وتأمل الشركات الثلاث بأن تمنع هذه الجهود هجمات التصيد الاحتيالى الناجحة، التى تخدع المستخدمين لكى يشاركوا كلمات المرور مع المتسللين والمحتالين.