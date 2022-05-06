محاولات لدعم تسجيل الدخول بدون كلمة مرور

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 10:09 صباحاً - في سبيل جعل الانترنت أكثر أمانًا وقابلًا للاستخدام للجميع، تسعى شركات ”أبل“ و“مايكروسوفت“ و“غوغل“ الى توسيع نطاق الدعم لعمليات تسجيل الدخول بدون كلمة مرور عبر الأجهزة المحمولة وسطح المكتب والمتصفحات.

وكشفت الشركات الثلاث توسيع نطاق الدعم لمعيار تسجيل الدخول بدون كلمة مرور من تحالف ”FIDO“ و“World Wide Web Consortium“.

وسيصبح بإمكان المستخدم قريبًا استخدام هاتفه الذكي لتسجيل الدخول إلى أحد التطبيقات أو موقع ويب على جهاز قريب، بصرف النظر عن نظام التشغيل أو المتصفح الذي يستخدمه.

وقالت الشركات، في بيان مشترك، إن المستخدم سيستعين بنفس الإجراء الذي يقوم به عدة مرات كل يوم لإلغاء قفل هاتفه الذكي، مثل التحقق من بصمة إصبعه أو مسح الوجه أو رقم التعريف الشخصي للجهاز.

وأضاف البيان أن المستخدمين سيتمكنون أيضًا من الوصول تلقائيًا إلى بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى ”FiDO“ أو ”مفاتيح المرور“ عبر أجهزة متعددة، بما في ذلك الأجهزة الجديدة، دون الحاجة إلى إعادة تسجيل كل حساب.

وتحالف ”FIDO“ هو اتحاد صناعي مفتوح تم إطلاقه في شهر شباط من عام 2013؛ بهدف تطوير وتعزيز معايير المصادقة التي ”تساعد في تقليل الاعتماد المفرط للأشخاص حول العالم على كلمات المرور“.

وتُعرف كلمات المرور التقليدية بأنها غير آمنة ويمكن تخمينها بسهولة، بينما تُعد المصادقة باستخدام كلمة المرور فقط واحدة من أكبر مشكلات الأمان على الويب.

كما أن إدارة العديد من كلمات المرور مرهقة للمستهلكين، ما يؤدي غالبًا إلى إعادة استخدام نفس الكلمات عبر مختلف الخدمات.

وفيما يقدم مديرو كلمات المرور والتقنيات متعددة العوامل تحسينات تدريجية، تعمل ”أبل“ و“ميكروسوفت“ و“غوغل“ معًا لإنشاء تقنية تسجيل دخول تكون أكثر ملاءمة وأمانًا.

ورغم دعم الشركات الثلاث منذ فترة طويلة معيار تسجيل الدخول بدون كلمة مرور، إلا أنه لا يزال المستخدمون مجبرين على تسجيل الدخول إلى كل موقع ويب أو تطبيق مع كل جهاز قبل أن يتمكنوا من استخدام ”ميزة بدون كلمة مرور“.

وستنفذ الشركات الثلاث على مدار العام المقبل معايير تسجيل الدخول بدون كلمة مرور في ”FIDO“ عبر أنظمة تشغيلها ومتصفحاتها الرئيسية، وهي ”mac OS“ و“سفاري“، و“أندرويد“ و“غوغل كروم“، و“ويندوز“ و“إيدج“.

كذلك،سيتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول على متصفح ”غوغل كروم“، الذي يعمل على نظام تشغيل ”ميكروسوفت ويندوز“، باستخدام مفتاح مرور على جهاز ”أبل“، ما يجعل الأمر أكثر صعوبة على المتسللين لخرق تفاصيل تسجيل الدخول عن بُعد؛ لأن تسجيل الدخول يتطلب الوصول إلى جهاز مادي (ملموس).