شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يقترحون سبب جديد لعدم زيارة كائنات فضائية للأرض حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد كل من الدكتور مايكل وونج من معهد كارنيجي للعلوم، والدكتور ستيوارت بارتليت من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، أن الحضارات خارج كوكب الأرض قد تنمو بشكل كبير وتقني لدرجة أنها تصل إلى نقطة النهاية سريعا، مما يفقدها فرصة زيارة عوالم جديدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بالنظر إلى ما يقدر بـ 200 مليار إلى 400 مليار نجم، وما لا يقل عن 100 مليار كوكب في مجرتنا، كيف لم تكن هناك علامات على وجود حياة فضائية.

هذه الفرضية أو التساؤل طرحه الفيزيائي الإيطالي إنريكو فيرمي لأول مرة في عام 1950، وفي دراسة جديدة نُشرت في Royal Society Open Science، شرع العلماء في حل اللغز البالغ من العمر 70 عامًا.

حلل الزوجان الدراسات السابقة التي أظهرت أن المدن تنمو بمعدل سريع بفضل طبيعتها الاجتماعية، وينتج عن هذا القياس الخطي الفائق أزمات تسمى "التفردات"، حيث تحل متطلبات السكان والطاقة محل الابتكارات، مما يؤدي إلى انهيار النظام.

ولعل على سبيل المثال، هنا على الأرض، يقول الباحثون إن استنفاد طبقة الأوزون وتصاعد أسلحة الدمار الشامل وصيد الحيتان كان من الممكن أن يؤدي إلى النهاية السريعة لولا تخفيف حدتها، ويقترح الباحثون أن هذه النهاية من المحتمل أن تحدث للحضارات الفضائية أيضًا.