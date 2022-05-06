شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دش نيزكى سيصل إلى ذروته فى السماء الجمعة.. اعرف كم شهاب سيتساقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيضيء ما يصل إلى 50 نجمًا في الساعة في سماء الليل عندما يصل دش النيزك Eta Aquarid إلى ذروته في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وتحدث زخات الشهب السنوية بين 19 أبريل و 28 مايو، لكنها ستبلغ ذروتها هذا العام يوم الجمعة الموافق 6 مايو، وفقًا للمرصد الملكى جرينتش.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول الخبراء إن أفضل وقت لإلقاء نظرة على هذه الظاهرة، التي ستكون مرئية في جميع أنحاء العالم، سيكون بين منتصف الليل وفجر يوم الجمعة.

يُنصح مراقبو النجوم في المملكة المتحدة بالتطلع نحو كوكبة الدلو في السماء الجنوبية، على الرغم من أن نجوم التصوير ستكون مرئية عبر السماء.

تحدث زخات النيازك عندما تمر الأرض عبر تيار من الحطام الذي خلفه مذنب، مما يتسبب في احتراق قطع من الغبار والصخور في الغلاف الجوي.

كما أنه نظرًا لأن النيازك يمكن أن تكون باهتة جدًا، فمن الأفضل البحث عنها في سماء مظلمة، خالية من ضوء القمر والأضواء الاصطناعية مع رؤية واسعة للسماء دون عائق.

وعلى الرغم من أن أفضل مشاهدة من نصف الكرة الجنوبي، إلا أن أولئك الذين يعيشون في خطوط العرض الوسطى في نصف الكرة الشمالي يمكنهم إلقاء نظرة على الدش النيزكى.

تشتهر شهب Eta Aquarids بسرعتها، حيث تسافر بسرعة حوالي 148000 ميل في الساعة (66 كم / ثانية) في الغلاف الجوي للأرض، ويمكن للنيازك السريعة أن تترك "قطارات" متوهجة من الحطام المتوهج والتي تستمر من عدة ثوان إلى دقائق.