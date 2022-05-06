لمستخدمي الآيفون.. خطوات بسيطة لحظر جهات الاتصال غير المرغوب بها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

يرغب الكثير من مستخدمي هواتف الآيفون، بحظر جهات الإتصال المزعجة أو الغير مرغوب فيها، حفاظاً منهم على الخصوصية واستخدام أجهزتهم بكفاءة عالية دون الخشية من الوقوع ضحايا للاحتيال أو الإزعاج المتكرر.

يمكن لمستخدمي هواتف الآيفون إختيار أكثر من طريقة لتجنب المكالمات أو الرسائل المزعجة، وفي السطور القادمة نستعرض خطوات حظر المكالمات التي ستحجب المكالمات وطلبات FaceTime الواردة من جهة الإتصال السابق حظرها.

ومن المقرر أن يتم توجيه المتصل بشكل مباشر إلى البريد الصوتي عند إختيار الحظر، كما سيتم عرض الرسائل النصية دون الحاجة للرد، ويمكن تطبيق حظر جهات الاتصال كالتالي:

فتح تطبيق الهاتف

النقر على علامة تبويب “Recents”

إختيار الرقم المراد حظره

يتوفر في الجزء السفلي من الشاشة إختيار لحظر هذا الرقم، حيث يمكن إختيار الحظر ليتم حجب المكالمات الواردة من هذه الجهة بشكل نهائي.

ولحظر رقم من تطبيق رسائل الآيفون يمكنك تطبيق الخطوات التالية:

النقر على معلومات جهة الإتصال في الرسائل في الجزء العلوي من المحادثات

إختيار Info

وفي نهاية الصفحة يظهر من جديد إختيار لحظر جهة الرسائل حيث ستظهر جهة الإتصال التي تم حظرها من الرسائل باللون الأحمر.