شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين استخدام البحث الآمن من Google على الكمبيوتر أو الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح لك ميزة البحث الآمن من Google تصفية نتائج البحث التي قد لا تريد أنت أو أطفالك رؤيتها، وإليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الميزة، بما في ذلك كيفية تشغيلها من أي جهاز، فإن البحث الآمن من Google عبارة عن فلتر آلي يستخدمه الآباء وأماكن العمل والمدارس لمنع نتائج Google من عرض محتوى ضار، مثل الصور ومقاطع الفيديو والمواقع الإباحية أو العنيفة.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يتم تشغيل الميزة تلقائيًا لجميع الحسابات التي يملكها مستخدم يبلغ من العمر 12 عامًا أو أقل. إذا كنت والدًا يستخدم تطبيق Family Link من Google، فلن يتمكن أحد سواك من إيقاف هذه الميزة.

يمكن لمسؤولي شبكة المدرسة أو مكان العمل إبقاء البحث الآمن من Google قيد التشغيل بشكل دائم عن طريق تعيين النطاقات، على الرغم من أن Google توصي بأن يتولى شخص خبير تقنيًا هذه العملية.

كيفية تشغيل البحث الآمن من Google على الكمبيوتر

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك وانتقل إلى صفحة Google الرئيسية.

2. في الركن الأيمن السفلي، اضغط فوق "إعدادات"، ثم "إعدادات البحث".

3. ضمن عوامل تصفية البحث الآمن، اضغط فوق المربع بجوار تشغيل البحث الآمن.

4. اضغط فوق "حفظ" لتأكيد التغييرات.

كيفية تشغيل البحث الآمن من Google على الهاتف

1. افتح متصفح هاتفك المحمول وانتقل إلى إعدادات البحث الآمن.

2. قم بتشغيل عامل تصفية النتائج الصريحة بالضغط فوق مفتاح التبديل إلى الوضع "تشغيل".

3. عند الانتهاء، اضغط فوق "رجوع" للانتقال إلى صفحة Google الرئيسية.