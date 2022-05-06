شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق 8 أقمار صناعية لاستشعار الأرض عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الصين الخميس في إطلاق 8 أقمار صناعية لاستشعار الأرض عن بعد، وذلك باستخدام صاروخ " تشانج جين – 2 دي، حيث أفادت بذلك المؤسسة الصينية للعلم الفضائي والتقنيات.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، جاء في بيان نشرته المؤسسة على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية WeChat ، أن الصاروخ أطلق الساعة 10.38 يوم 5 مايو بالتوقيت المحلي ( الساعة 05.38 بتوقيت موسكو) من مطار تيوان بمحافظة شانسي بشمال الصين.

وأضافت المؤسسة أن 7 أقمار صناعية تنتمي إلى أسرة Jilin-1 Gaofen-03D أما القمر الصناعي الثامن فينتمي إلى أسرة Jilin-1 Kuanfu-01C للأقمار الصناعية الصينية.

وأشار البيان إلى أن الصين تطلق الصاروخ من طراز "تشانج جين" للمرة الـ419.

ويذكر أن الصين كانت نجحت في إطلاق 3 أقمار صناعية مؤخرا، وذلك من طراز "تيانبينج – 2" من شأنها قياس مواصفات المدارات وتوزيعها، فإن لديها برنامج فضائى متطور يشمل على خطط مخصصة للأقمار الصناعية في الاتصالات والاستكشاف.