علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: الصين تطلق 8 أقمار صناعية لاستشعار الأرض عن بعد

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القاهرة - سامية سيد - نجحت الصين الخميس في إطلاق 8 أقمار صناعية لاستشعار الأرض عن بعد، وذلك باستخدام صاروخ " تشانج جين – 2 دي، حيث أفادت بذلك المؤسسة الصينية للعلم الفضائي والتقنيات.

 

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، جاء في بيان نشرته المؤسسة على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية WeChat  ، أن الصاروخ أطلق الساعة 10.38  يوم 5 مايو بالتوقيت المحلي ( الساعة 05.38 بتوقيت موسكو) من مطار تيوان بمحافظة شانسي بشمال الصين.

 

وأضافت المؤسسة أن 7 أقمار صناعية تنتمي إلى أسرة Jilin-1 Gaofen-03D أما القمر الصناعي الثامن فينتمي إلى أسرة Jilin-1 Kuanfu-01C للأقمار الصناعية الصينية.

 

وأشار البيان إلى أن الصين تطلق الصاروخ من طراز "تشانج جين" للمرة الـ419.

 

ويذكر أن الصين كانت نجحت في إطلاق 3 أقمار صناعية مؤخرا، وذلك من طراز "تيانبينج – 2" من شأنها قياس مواصفات المدارات وتوزيعها، فإن لديها برنامج فضائى متطور يشمل على خطط مخصصة للأقمار الصناعية في الاتصالات والاستكشاف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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