شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد روسى يتولى قيادة المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى رائد الفضاء الروسي، أوليج أرتيميف، قيادة المحطة الفضائية الدولية، وقد أقيمت على متن المحطة مراسم انتقال قيادة المحطة الفضائية الدولية إلى الرائد الروسي، أوليج أرتيميف حيث سلم الرائد الأمريكي، توم مارشبارن الرائد الروسي مفتاحا رمزيا للمحطة الفضائية.

ويعد الرائد الروسي، أوليج أرتيميف في الوقت نفسه مراسلا رسميا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء على متن المحطة الفضائية الدولية.

جدير بالذكر أن مراسم تسليم قيادة المحطة أقيمت قبل انفصال مركبة "دراجون" الأمريكية المأهولة عن المحطة الفضائية وعودة طاقمها الذي يضم الأمريكيين راجا تشاري، توم مارشبارن، كايلا بايرون والرائد الألماني ماتياس ماورر إلى الأرض الجمعة 6 مايو الجاري، وقد وصل هؤلاء إلى المحطة الفضائية الدولية في 11 نوفمبر الماضي.