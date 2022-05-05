شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا ستحد من التوظيف هذا العام بسبب تباطؤ نمو الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحد Meta من استيعابها للموظفين الجدد كجزء من جهودها لخفض التكاليف بسبب توقعات الإيرادات الضعيفة ، وفقًا لـ CNBC و Bloomberg .

وتعمل الشركة الأم لـ Facebook على إبطاء وتيرة التوظيف أو إيقاف التوظيف مؤقتًا لمعظم المناصب المتوسطة إلى العليا تمامًا.

وقالت المصادر إن الشركة بدأت في تعليق التوظيف بعد تأجيلها لتعيين مهندسين جدد على مستوى المبتدئين خلال الأسابيع الماضية.

وكانت نتائج أرباح Facebook الفصلية الأخيرة أفضل من المتوقع ، كما ارتد المستخدمون النشطون يوميًا قليلاً عن الربع الأخير.

ومع ذلك ، تتوقع الشركة أيضًا انخفاضًا فى الإيرادات في الربع المقبل جزئيًا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وقال المدير المالى للشركة David Wehner خلال مكالمة الأرباح إن Meta "شهدت تباطؤًا إضافيًا في النمو بعد بداية حرب أوكرانيا بسبب خسارة الإيرادات في روسيا بالإضافة إلى انخفاض الطلب على الإعلانات داخل أوروبا وخارج المنطقة".

بالإضافة إلى ذلك ، يتوقع Facebook خسارة 10 مليارات دولار من العائدات بسبب التغييرات في إعدادات خصوصية Apple على iOS، وقدمت Apple ميزة جديدة في وقت سابق من هذا العام تحد من وصول المعلنين إلى رمز IDFA الفريد المرتبط بأجهزة المستخدمين.

وهذا المعرف هو ما يمنح الشركات طريقة لربط المستخدم ببيانات Facebook الخاصة بهم وعرض إعلانات مستهدفة لهم، حتى أن Facebook طرح مطالبة فورية تطلب من المستخدمين السماح للشركة بتتبع نشاطهم عبر مواقع الويب والتطبيقات قبل تنفيذ التغيير على أمل الحد من آثاره على أعمال الشركة.

وقال متحدث باسم ميتا للمنشورات:

"نحن نعيد تقييم المواهب بانتظام وفقًا لاحتياجات أعمالنا وفي ضوء إرشادات النفقات المقدمة لفترة الأرباح هذه ، فإننا نبطئ نموها وفقًا لذلك، ومع ذلك ، سنواصل تنمية قوتنا العاملة لضمان التركيز على المدى الطويل تأثير المدى .

وذكرت Insider سابقًا عن مذكرات داخلية مسربة ، حيث قال وينر إن تجميد التوظيف سيستمر حتى نهاية العام، وسيؤثر ذلك على كل فريق تقريبًا عبر الشركة ، والذي لن يقوم بتعيين "مهندسين ومديرين وحتى بعض المواهب على مستوى المديرين" طوال عام 2022.