شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أجهزة القراءة الإلكترونية من Amazon Kindle ستدعم ملفات ePub.. يعنى إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Kindles من Amazon من أكثر أجهزة القراءة الإلكترونية شيوعًا في السوق، ولكن أحد أكبر مشاكل المستخدمين هو أنه لا يدعم ملفات ePub، وهو تنسيق الملفات الأكثر استخدامًا للكتب الإلكترونية، وهو مدعوم من جانب أجهزة Apple و Android، بالإضافة إلى أجهزة القراءة الإلكترونية المخصصة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد دعمت Kindles بشكل تقليدي الكتب الإلكترونية المخزنة في تنسيق ملف الكتب الإلكترونية الخاص بالأمازون، مما يعني أن المالكين مقيدون فعليًا بشراء الكتب مباشرة من أمازون، وأدى ذلك إلى ظهور تطبيقات مثل Caliber، والتي تتيح للمستخدمين تحويل الكتب الإلكترونية ePub إلى ملفات صديقة لـ Amazon، بحيث يمكن قراءتها على Kindles.

ولكن يبدو أن أمازون أخيرًا استجابت للضغوط، معلنة أنها ستضيف دعمًا لـ ePub في وقت لاحق من هذا العام، حيث كشفت الشركة، "بدءًا من أواخر عام 2022 ، ستدعم تطبيقات Send to Kindle تنسيق EPUB (.EPUB)"، وذلك في صفحة المساعدة المحدثة "Send to Kindle".

سيتمكن المستخدمون من الحصول على كتب ePub الإلكترونية على أجهزة Kindles الخاصة بهم إما عن طريق إرسال ملفات ePub بالبريد الإلكتروني إلى أجهزتهم، أو باستخدام أحد تطبيقات "Send to Kindle".

ولا يزال جهاز Kindle غير قادر على تحميل ملفات ePub محليًا، لذا فإن توصيل القارئ الإلكتروني بجهاز كمبيوتر ونسخ ملفات ePub يدويًا لا يزال غير متاح، ومع ذلك، ستعمل خدمة "Send to Kindle" تلقائيًا على تحويل ePubs إلى ملفات متوافقة مع Kindle.