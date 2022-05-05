كاردانو تقود ارتفاعا جماعيا في أسعار العملات المشفرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 04:09 مساءً - سجلت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الخميسارتفاعا ملحوظا، وحيث قادت كاردانو الارتفاعات بعدما قفزت بأكثر من 10%.

جاء هذا الانتعاش القوي في أعقاب رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لكبح جماح التضخم الذي يرى البنك المركزي أنه عامل يهدد الاقتصاد، في حين استبعد رفع أكبر للفائدة خلال هذا العام.

ورفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة أمس الأربعاء بمقدار نصف نقطة مئوية في أكبر قفزة منذ 22 عاما، وناشد رئيس المركزي جيروم باول الأمريكيين الذين يعانون من ارتفاع التضخم التحلي بالصبر بينما يتخذ المسؤولون إجراءات قاسية للسيطرة عليه.

وقفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة صباح اليوم الخميس بنسبة 4.7% لتصل إلى 1.8 تريليون دولار، بحجم تدفقات نقدية خلال آخر 24 ساعة بلغ 101.1 مليار دولار.

وهاجم الملياردير الأمريكي وارن بافيت، رئيس شركة بيركشاير هاثاواي، عملة بيتكوين قائلًا “إنه ليس أصلًا منتجًا ولا ينتج أي شيء ملموس. على الرغم من التحول في التصور العام حول العملة الرقمية، ما زال بافيت لا يشتريها”.

أضاف “سواء ارتفع أو انخفض في العام المقبل، أو خمس أو 10 سنوات، لا أعرف. قال بافيت إن الشيء الوحيد الذي أنا متأكد منه تمامًا هو أنه لا ينتج أي شيء. “إنها تتمتع بالسحر وقد ربط الناس السحر بالعديد من الأشياء.”

وأكمل “حتى المتحمسين لعملة بيتكوين يميلون إلى اعتبار العملة الرقمية أصلًا سلبيًا يشتريه المستثمرون ويحتفظون به ويأملون في رؤية زيادة في السعر على مدى فترة طويلة. علق بافيت نفسه قائلاً “لا أحد” يفتقر إلى عملة بيتكوين، فالجميع يمتلكون عملة طويلة الأجل”.

بالنسبة إلى مستثمري العملات الرقمية الأكثر تطورًا، تقدم بعض العملات طريقة لهم لاستخدام عملاتهم الرقمية بشكل منتج – إما من خلال الإقراض أو كضمان لإنشاء مزايا إضافية للمحفظة. ومع ذلك، ما زالوا صغارًا، ومضاربين للغاية ولم يخترقوا الاتجاه السائد مثل بيتكوين.

وضح بافيت سبب عدم رؤيته للقيمة في عملة بيتكوين، مقارناً إياها بالأشياء التي تولد أنواعًا أخرى من القيمة.

وظل المستثمرون لسنوات في حيرة بشأن كيفية تقييم عملة بيتكوين جزئيًا بسبب قدرتها على خدمة وظائف مختلفة. في الأسواق الغربية، تم تأسيسه كأصل استثماري، لا سيما في العام الماضي حيث كانت المعدلات والتضخم في ارتفاع. في الأسواق الأخرى، لا يزال الناس يرون إمكانات هائلة لاستخدامه كنقد رقمي.

وأضاف “الأصول، لكي تكون لها قيمة، يجب أن تقدم شيئًا ما لشخص ما. وهناك عملة واحدة فقط مقبولة. يمكنك الخروج بكل أنواع الأشياء – يمكننا طرح عملات بيركشاير … ولكن في النهاية، هذا هو المال، “قال وهو يحمل ورقة نقدية بقيمة 20 دولارًا. “وليس هناك سبب في العالم يجعل حكومة الولايات المتحدة … تسمح لأموال بيركشاير باستبدال أموالهم.”

سعر بيتكوين اليوم

وقفز سعر بيتكوين ( Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم بنسبة 3.04% ليصل إلى 39.569 دولارا، كما قفزت القيمة السوقية للعملة الرقمية الأكثر شعبية في العالم إلى 755.22 مليار دولار.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وانتعش سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 4.92% من قيمته مسجلًا 2931.15 دولار.

وصعد سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 3.4% إلى 401 دولار.

وأضاف سعر عملة الريبل XRP ما نسبته 5.42% إلى قيمته ليصل إلى 0.6437 دولار.

وارتفع سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 10.49% لتسجل 0.8645 دولار.

كما كسب سعر بولكادوت Polkadot بنحو 6.64% ليصل إلى 16.05 دولار.

وقفز سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 3.78% ليصل إلى مستويات 0.1348 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.