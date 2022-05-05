شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل جعلت من السهل تغيير كلمات المرور المخترقة.. اعرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلتزم Google أخيرًا بوعدها بالسماح لـ Google Assistant بمساعدة المستخدمين في الوصول إلى كلمات مرور جديدة بعد انتهاكها، وفقا لتقرير digitartlend.

من خلال بضع ضغطات بسيطة ، يمكن للمساعد الظاهرى الاهتمام بإعداد كلمة مرور جديدة في ثوانٍ بعد إخطارك بوجود مشكلة، وأعلنت الشركة عن الميزة العام الماضى ولكن الآن بدأ طرحها ، حيث بدأ مالكو Android فى اكتشاف الميزة على هواتفهم.

والإخطارات الخاصة بكلمات المرور المخترقة ليست شيئًا جديدًا ، وكان Google Chrome يدفعهم لسنوات، لكن عملية إنشاء واحدة جديدة إذا تم اختراقها كانت معقدة بعض الشيء.

وفى السابق ، كان يتطلب من مالك الجهاز الانتقال إلى موقع الويب المتأثر من تلقاء نفسه وإعادة تعيين كلمة المرور يدويًا، كما رصده Max Weinbach من Android Police على Twitter ، ويعمل تحديث المساعد الجديد على تبسيط هذه العملية من خلال توجيه المستخدم مباشرة إلى إعدادات كلمة المرور الخاصة بالموقع باستخدام كلمة المرور المخترقة.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم منح المستخدمين خيار السماح لـ Google ببساطة بالاهتمام بإنشاء كلمة مرور وإضافتها إلى حلقة مفاتيح كلمات المرور الشخصية الخاصة بهم، وكان هذا النوع من الميزات موجودًا منذ بعض الوقت ، ولكن تنفيذه جنبًا إلى جنب مع ميزة كلمة مرور مساعد Google المحدثة يجعل العملية بأكملها أكثر سلاسة من أى وقت مضى.

ويبدو أن طرح تحديث Google Assistant الجديد سيستغرق بعض الوقت ليتم اعتماده عالميًا، ونظرًا لأن كل موقع ويب فردى يتعامل مع إعادة تعيين كلمة المرور بشكل مختلف ، فسيتعين عليهم جميعًا الدخول فى محادثة مع Google حول أتمتة ممارساتهم.

وحتى الآن ، هناك عدد قليل فقط من مواقع الويب المتوافقة مع الميزة ، ولكن عندما تصبح متاحة لمزيد من مستخدمى أجهزة Android ، يبدو أنه سيتم إضافة المزيد من المواقع.

وتجدر الإشارة إلى أن الميزة ستعمل فقط فى تطبيق متصفح الويب Chrome، على الرغم من أن المتصفح شائع ، إلا أنه ليس الخيار الوحيد لمستخدمي Android ، لذلك سيحتاج أولئك الذين يرغبون في الاستفادة من ميزة كلمة مرور مساعد Google إلى التبديل إلى Chrome أو الاكتفاء بالطرق السابقة للتعامل مع كلمات المرور المخترقة.

وإذا كنت مهتمًا بمعرفة ما إذا كان هاتف Android الخاص بك يحتوي على التحديث ، فيمكنك التحقق من خلال الانتقال إلى إعدادات كلمة مرور Chrome، بمجرد الوصول إلى هناك ستحتوى بعض المواقع على فقاعات مساعد Google بجوار "تغيير كلمة المرور" بدلاً من المربع الذى يحتوى على السهم، وتشير الفقاعات إلى أنه موقع يدعم الميزة.