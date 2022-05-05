شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "هالة'' ضبابية تكسو كوكب الزهرة أثناء اقترابه من المشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط مصور فوتوغرافى صورة جميلة لكوكبين مصطفين في السماء فوق روما، ولم يمنعه القليل من المطر من الحصول على لقطة فريدة، وفقا لتقرير RT.

وتألق كوكب الزهرة والمشترى معا بين السحب فى الصورة التى التقطها جيانلوكا ماسى، الذي يدير البث المباشر الفلكي لمشروع التلسكوب الافتراضى.

ورصد جيانلوكا ماسي كوكبي الزهرة والمشتري وهما يختبئان خلف سحابة رقيقة بعد فترة وجيزة من بث مباشر للاقتران الذى حدث منذ يوم الأحد 1 مايو.

والاقتران الكوكبي هو تكوين يمكن من خلاله رصد جرمين سماويين في نظام الجاذبية بالقرب من بعضهما البعض فى السماء.

وقال ماسي لموقع "لايف ساينس": "لحسن الحظ، كانت معدات التصوير الخاصة بي جاهزة للتصوير على حامل ثلاثي قوي، عندما تمكنت فجأة من رؤية الكوكبيين اللامعين من خلال طبقة أقل كثافة من الغيوم"، مضيفا أنه تمكن حتى من رؤية ثلاثة من أقمار المشتري - أوروبا وغانيميد وكاليستو.

وأشار ماسي إلى أن مهمته تتمثل في مشاركة جمال السماء مع أولئك الذين يعيشون على نفس الكوكب الذي يعيش فيه. "هذه هي الفكرة الأساسية لمشروع التلسكوب الافتراضي."

ولكن الأمر الأكثر إثارة عندما نظر إلى الكواكب كان بفضل المطر، حيث "لاحظ وجود هالة ملونة حول كوكب الزهرة. كان ذلك بسبب انحراف الضوء عن طريق قطرات الماء الصغيرة الفردية. لذلك كانت تلك السحابة الرقيقة ثمينة".

وقدر ماسى أن الكوكبين كانا يبعدان عن بعضهما بنحو 21 دقيقة قوسية وقت التصوير، وهو ما يقارب ثلثى الحجم الزاوى للقمر.