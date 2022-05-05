شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 150 ألف أوكرانى يستخدمون الإنترنت الفضائى Starlink للتغلب على آثار الحرب والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضاف رئيس الوزراء، "أوكرانيا ستبقى على اتصال مهما حدث".
سلم الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX المحطات التي توفر الخدمة بعد غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البلاد في فبراير.
قال ماسك إنه تم تنشيط Starlink في أوكرانيا في نهاية فبراير، وأن SpaceX كانت ترسل المزيد من المحطات الطرفية إلى البلاد، ردًا على تغريدة من جانب مسؤول حكومي أوكراني طلب من ماسك تزويد الدولة المحاصرة بمحطات Starlink.
أخبر فيدوروف صحيفة The Washington Post في أواخر مارس أن بلاده تستخدم الآلاف من محطات Starlink الطرفية، ولم تكشف SpaceX بالضبط عن عدد مستخدمي ومحطات Starlink النشطة حاليًا في أوكرانيا.
وسلم ماسك المحطات الطرفية للإنترنت عبر الأقمار الصناعية بناءً على طلب من فيدوروف، وسط مخاوف من أن الغزو الروسي قد يعطل خدمات الإنترنت في أوكرانيا.