شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 150 ألف أوكرانى يستخدمون الإنترنت الفضائى Starlink للتغلب على آثار الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد لدى SpaceX الآن حوالي 150 ألف مستخدم يوميًا لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink في أوكرانيا، بعد حوالي 10 أسابيع من تفعيلها في الدولة، حيث غرد ميخايلو فيدوروف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أن إنترنت ستارلينك التابع لإيلون ماسك كان يقدم دعمًا حاسمًا للبنية التحتية للبلاد واستعادة الأراضي المدمرة.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضاف رئيس الوزراء، "أوكرانيا ستبقى على اتصال مهما حدث".

أصبح تطبيق Starlink، الذي يسمح للأشخاص بالوصول إلى خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الشهر الماضي، التطبيق الأكثر تنزيلًا في أوكرانيا، فاعتبارًا من 15 مارس، تم تنزيله ما يقرب من 100000 مرة.

سلم الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX المحطات التي توفر الخدمة بعد غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البلاد في فبراير.

قال ماسك إنه تم تنشيط Starlink في أوكرانيا في نهاية فبراير، وأن SpaceX كانت ترسل المزيد من المحطات الطرفية إلى البلاد، ردًا على تغريدة من جانب مسؤول حكومي أوكراني طلب من ماسك تزويد الدولة المحاصرة بمحطات Starlink.

أخبر فيدوروف صحيفة The Washington Post في أواخر مارس أن بلاده تستخدم الآلاف من محطات Starlink الطرفية، ولم تكشف SpaceX بالضبط عن عدد مستخدمي ومحطات Starlink النشطة حاليًا في أوكرانيا.

وسلم ماسك المحطات الطرفية للإنترنت عبر الأقمار الصناعية بناءً على طلب من فيدوروف، وسط مخاوف من أن الغزو الروسي قد يعطل خدمات الإنترنت في أوكرانيا.