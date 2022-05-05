شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تجعل حساب TikTok خاصًا وآمنًا قدر الإمكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أو أي تقنية قائمة على الويب، عليك أن تتساءل: ما مدى أمان بياناتي، وما هي المخاطر؟ فإن الأمان نسبي نوعًا ما عندما يتعلق الأمر بتطبيقات مثل TikTok، على سبيل المثال، في سياسة خصوصية TikTok، تلاحظ المنصة أنها تجمع معلومات حول مستخدميها، بما في ذلك الاستخدام والجهاز والموقع والبيانات الوصفية وملفات تعريف الارتباط.

بينما تقول TikTok إن هذه المعلومات لا تُباع لأطراف ثالثة، يتم مشاركتها مع "شركاء موثوق بهم"، والذي يمكن أن يشمل المعلنين، وإذا كنت تستخدم TikTok لفترة من الوقت، فمن المحتمل أنك لاحظت أنواع معينة من الإعلانات التي تحصل عليها، ربما تميل إلى الشراء لأنها مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك ورغباتك.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، لا يقتصر جمع البيانات على مقاطع الفيديو التي تشاهدها، بل يجمع TikTok أيضًا معلومات من رسائلك، لذلك قد ترغب في التفكير في ذلك عند استخدام التطبيق للدردشة مع الأصدقاء، كما تشمل مخاطر الخصوصية على حسابك بالمنصة أن يخترق أحد معلوماتك الخاصة أو يتطلع على بيانات لا تريد مشاركتها.



كيفية التخفيف من المخاطر المحتملة لـ TikTok كيفية التخفيف من المخاطر المحتملة لـ TikTok إذا كانت لديك مخاوف بشأن أي مخاطر محتملة لاستخدام TikTok، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل البصمة الرقمية التي تتركها داخل TikTok.

• لا تفرط في المشاركة: لا تستخدم اسمك بالكامل أو تحدد عمرك، احتفظ بالمعالم الشخصية التي يمكن تحديدها مثل لافتات الشوارع والمدارس بعيدًا عن الأنظار.

• لا تسمح للمستخدمين الآخرين بالعثور عليك بشكل افتراضي، يشارك TikTok المحتوى الخاص بك مع مجتمع التطبيق بأكمله، ولكن لمنع ذلك، يمكنك إيقاف تشغيل "اقتراح حسابك على الآخرين" في الإعدادات.

• لا تدع المستخدمين الآخرين يتفاعلون معك: أيضًا في إعدادات TikTok، يمكنك تعطيل خيارات الخصوصية مثل "السماح بتنزيل مقاطع الفيديو الخاصة بك" وتقييد "من يمكنه إرسال رسائل مباشرة إليك" للأصدقاء فقط.

• اجعل حسابك خاصًا: من خلال تعيين حسابك على "خاص" في قائمة إعدادات TikTok، فإنك تحتاج إلى الموافقة على أي شخص يحاول متابعتك، ويمكن لأصدقائك فقط رؤية المحتوى الذي أعجبك.