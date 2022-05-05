شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت شيف يتذوق الطعام للتحقق مما إذا كان مالحًا بدرجة كافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - درب العلماء طاهٍ آلي على تذوق الطعام في مراحل مختلفة من عملية المضغ، تمامًا كما يفعل البشر، ويتكون الجهاز الذي تم إنشاؤه فى جامعة كامبريدج، من مسبار يمكنه اكتشاف مستويات الملح في الطعام المرتبط بنهاية ذراع آلية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استخدم الخبراء الروبوت لتذوق البيض المخفوق خلال مراحل مختلفة من المضغ، بما في ذلك سائل يظهر قبل البلع مباشرة.

كما يمكن للطهاة الآليين الذين يختبرون التذوق بدلاً من البشر أن يكونوا عنصرًا أساسيًا في مطابخ المطاعم المزدحمة في المستقبل.

قال Grzegorz Sochacki من قسم الهندسة في كامبريدج: "سيكون معظم الطهاة في المنزل على دراية بمفهوم التذوق أثناء المضغ، وهو فحص الطبق طوال عملية الطهي للتحقق مما إذا كان توازن النكهات صحيحًا".

وأضاف الباحث، "إذا كان سيتم استخدام الروبوتات في جوانب معينة من إعداد الطعام، فمن المهم أن يكونوا قادرين على تذوق ما يقومون بطهيه."

عندما نمضغ طعامنا، نلاحظ تغيرًا في الملمس والطعم حيث تتكسر اللقمة بواسطة أسناننا، وحاليا يكون تذوق الشيف الآلي، الذي تم تدريبه بالفعل على صنع عجة بناءً على ملاحظات المتذوق البشري، لتسعة أشكال مختلفة من طبق بسيط من البيض المخفوق والطماطم في ثلاث مراحل مختلفة من عملية المضغ، فقد فعل الفريق ذلك لأن تكسير الطعام في الفم يؤثر على توزيع الملوحة.

أدخل الروبوت مسبار التوصيل الذي يعمل كمستشعر الملوحة في الطعام في كل مرحلة، وأخذ قراءة للملوحة عن طريق قياس حركة الأيونات.