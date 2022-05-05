شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تخطط لدعوة دول أخرى وشركاء تجاريين للبقاء فى محطتها الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجد لدى الصين خطط كبيرة لمختبرها المداري، محطة تيانجونج الفضائية، بما في ذلك دعوة الشركاء الدوليين والتجاريين للمشاركة وزيارة المنشأة، فتم إطلاق المحطة في أبريل 2021 بوحدة سكن Tianhe، وبحلول نهاية هذا العام ستشمل وحدتين أخريين، وهم مرافق Wentian و Mengtian العلمية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقع المحطة على ارتفاع 340 ميلاً فوق سطح الأرض، أي حوالي 100 ميل أعلى من محطة الفضاء الدولية، وتزن حوالي خمس كتلة محطة الفضاء الدولية.

ستطلق الصين ست بعثات قبل نهاية هذا العام لاستكمال المحطة، بما في ذلك إرسال أطقم من رواد الفضاء في مهام ستة أشهر، ورحلات إعادة الإمداد.

وتقول السلطات الصينية إن الخطط الخاصة بالمحطة، بمجرد تجميعها بالكامل، تشمل دعوة سائحين فضاء ورواد فضاء من وكالات فضاء أخرى للزيارة، بالإضافة إلى ربط المحطة لتصبح مركز التحكم لتلسكوب فضائي قوي.

يشبه تلسكوب الفضاء Xuntian تلسكوب هابل ولكن مع مجال رؤية أكبر بمقدار 300 مرة، وسيكون في مدار مشترك مع تيانجونج، مما يسمح له بالرسو لإجراء الإصلاحات والتحديثات وإعادة التزود بالوقود حسب الضرورة.

نوقشت تفاصيل الخطط المستقبلية للمحطة خلال مؤتمر صحفي بعد عودة طاقم رواد الفضاء شنتشو 13 من تيانجونج في أبريل.

ستطلق الصين الدفعة التالية من رواد الفضاء الثلاثة إلى المحطة في يونيو، بعد عودة الطاقم الأخير الشهر الماضي بعد ستة أشهر في الفضاء.

كما أنه في المستقبل، بمجرد إطلاق الوحدتين الأخيرتين، ستكون أطقم المستقبل قادرة على الوصول في الفضاء، مع ما يصل إلى ستة رواد فضاء على متنها في نفس الوقت لفترة قصيرة من الزمن.

ستشهد الترقية الرئيسية التالية للمحطة إرفاق الوحدة الثانية Wentian بـ Tianhe في يوليو، مع إطلاق الوحدة الثالثة Wengtian في أكتوبر، وسيسمح ذلك بإرساء مركبة فضائية ووصول المركبات الفضائية الأخرى مع الإمدادات والمعدات أو لجلب السياح والزوار.