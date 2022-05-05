شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسن سويدى يستخدم الإنترنت ويتعلم التكنولوجيا لأول مرة في عمر 99 عاماً.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر الإحصاءات في السويد، أن واحداً من كل خمسة متقاعدين في البلاد، لا يستخدمون الإنترنت ويعيش 6% من السكان في حالة نقص معرفة رقمية، لكن المسن إيجيل ديكمان، الذي يبلغ من العمر 99 عامًا وأحد سكان مدينة لوليو، قرر تعلم التكنولوجيا الحديثة في الوقت الحالي.

وقال ديكمان، في تصريحات مصورة للتلفزيون السويدي، إنه قرر ذلك للبقاء على اتصال أفضل مع الأصدقاء ومواكبة ما يحدث في العالم.

ووفقا لموقع التلفزيون السويدي SVT، فإنه بالنسبة للكثيرين ممن يعيشون في حالة إقصاء رقمي، لم يكن عدم الاهتمام هو الذي تسبب في الاستبعاد، بل بسبب نقص الدعم أو أن التكنولوجيا ليست سهلة الاستخدام.



موقع التلفزيون السويدي

بدورها، قالت أجنيس إريكسون، من قسم دعم كبار السن في بلدية لوليو: "سيكون هناك فروق كبيرة في المجتمع بين من يستطيع التعامل مع التكنولوجيا الرقمية ومن لا يتعامل معها بنفس الطريقة"، مضيفة: "هناك الكثير ممن هم على استعداد للمحاولة، لقد أدركنا أنه ربما يتعين محاولة المواكبة على الأقل".