غوغل تحيل تطبيق YouTube Go إلى التقاعد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - مايو - 2022 12:09 صباحًا

أعلنت شركة غوغل الأمريكية، أنه سيتم إيقاف تشغيل ودعم تطبيق YouTube Go، في أغسطس المقبل من هذا العام، بحسب ما ورد على مدونة الخدمة الخاصة بالشركة.

وقالت الشركة في بيانها، إنها تعلن أن ”تطبيق YouTube Go سيبدأ في الغروب اعتبارًا من أغسطس/آب، وأوصت مستخدمي ذلك التطبيق بالذهاب إلى تطبيق YouTube الرئيسي أو زيارة الموقع الإلكتروني في المتصفحات الخاصة بهم“.

وأضافت الشركة أنه ”بالمقارنة مع YouTube Go، يوفر تطبيق يوتيوب الرئيسي تجربة مستخدم أفضل بشكل عام، فضلا عن تقديم ميزات غير متوفرة على YouTube Go والتي طلبها الكثيرون، مثل القدرة على التعليق ونشر وإنشاء المحتوى واستخدام الثيمات الداكنة وغيرها“.

وتابعت الشركة: ”عندما أطلقنا YouTube Go في عام 2016، تم تصميمه للمشاهدين في المواقع التي منعنا فيها الاتصال وأسعار البيانات والأجهزة منخفضة التكلفة، من تقديم أفضل تجربة في تطبيق يوتيوب الرئيسي“.

و“منذ ذلك الحين، استثمرت يوتيوب في تحسينات التطبيق الرئيسي الخاص بها التي تجعله يعمل بشكل أفضل في هذه البيئات، مع تقديم تجربة مستخدم أفضل تشمل مجتمعنا بأكمله، وعلى وجه التحديد، قمنا بتحسين الأداء للأجهزة ذات المستوى المبتدئ أو تلك التي تشاهد يوتيوب على الشبكات الأبطأ“، بحسب البيان.

ووعدت الشركة بمزيد من التحديثات المقبلة، قائلة: ”نعمل أيضًا على إنشاء عناصر تحكم إضافية للمستخدم تساعد على تقليل استخدام بيانات الجوال للمشاهدين ذوي البيانات المحدودة – لذا ترقبوا المزيد من التحديثات“.

وباستخدام تطبيق يوتيوب الرئيسي، سيتمكن مستخدمو YouTube Go من المشاركة في إنشاء المحتوى والمجتمعات والوصول إلى تجربة مستخدم محسنة بشكل عام، وفقا للشركة.

يذكر أن شركة غوغل تخوض منافسة شرسة عبر يوتيوب مع تطبيقات منافسة في مجال نشر وعرض المحتوى المرئي، مثل إنستغرام المملوك لشركة ميتا و“سناب شات“ إضافة إلى ”تيك توك“ الصيني، وهو ما فرض على الشركة التعامل بشكل سريع مع تلك المنافسة من أجل استقطاب أكبر عدد من المشتركين، خاصة من الأجيال الشابة والمراهقين.

وقدمت يوتيوب خلال الأشهر الماضية العديد من الخدمات والمزايا المقتبسة من تطبيقات أخرى أو المتشابهة معها مثل ”شورتس“ المقتبسة من ”ريلز“ إنستغرام ومقاطع ”تيك توك“.