شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف عن قيمة الدفع مقابل استخدام خدمة تويتر.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مالك تويتر المحتمل إيلون ماسك لأخذ خدمة المدونات الصغيرة في اتجاه جديد، وهناك العديد من مستخدميها النشطين البالغ عددهم 217 مليونًا حريصون على معرفة ما يخطط لفعله بها بالضبط، وفقا لتقرير engadged.

ماسك هو نوع الرجل الذي يحب أن يستمر الناس في التخمين، لذلك من الصعب حاليًا تحديد ما سيحدث (على الرغم من أن ميزة التعديل التي طال انتظارها تبدو مؤكدة).

ومع ذلك، فى تغريدة لـ 90 مليون متابع له مساء أمس، أوضح ماسك أنه يريد إبقاء الخدمة مجانية للمستخدمين العاديين ، مضيفًا أنه قد تكون هناك "تكلفة طفيفة" للحسابات التجارية والحكومية.

وكتب ماسك في تغريدة نُشرت يوم الثلاثاء 3 مايو: "سيكون موقع Twitter متاحًا دائمًا للمستخدمين العاديين، ولكن ربما يكون بتكلفة طفيفة للمستخدمين التجاريين / الحكوميين" .

وتساءل الكثيرون عما إذا كان ماسك ، الذي قدم عرضًا بقيمة 43 مليار دولار لشراء تويتر في أبريل، قد ينقل خدمة وسائل التواصل الاجتماعي نحو نموذج قائم على الاشتراك ، خاصة وأن التعليقات الأخيرة من قبل رجل الأعمال الملياردير تشير إلى إمكانية الابتعاد عن الإعلانات.

ويقدم Twitter حاليًا فئة اشتراك تسمى Twitter Blue، والتي تكلف 3 دولارات شهريًا للمستخدمين في بلدان معينة، ويتضمن Twitter Blue بعض الميزات الإضافية مثل التراجع عن التغريدات ومجلدات الإشارات المرجعية والتنقل المخصص وأيقونات التطبيقات المخصصة.

وزعمت التقارير الأخيرة أن Musk كان مهتمًا بتخفيض الاشتراك في Twitter Blue إلى 2 دولار شهريًا، على الرغم من أنه لا يزال عند 3 دولارات في الوقت الحالي.

ووافق مجلس الإدارة على عرض ماسك المثير للجدل لشراء تويتر في نهاية الشهر الماضى، ومع ذلك، لا يزال يتعين الموافقة عليه من قبل المساهمين والمنظمين ، لذلك قد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل الانتهاء منه.