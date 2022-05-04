شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عمال متجر Apple Store بأتلانتا يعقدون تصويتًا نقابيًا فى يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر العاملون فى أول متجر Apple Store بالولايات المتحدة تقديم طلب لانتخابات النقابة ما إذا كانوا سينضمون إلى نقابات الشهر المقبل، وسيبدأ الموظفون فى موقع البيع بالتجزئة Cumberland Mall التابع لشركة Apple في أتلانتا التصويت في الثاني من يونيو، مع فتح صندوق الاقتراع حتى الرابع من يونيو. سيتمكن حوالي 100 موظف منتظم بدوام كامل وجزئي في المتجر من المشاركة في الانتخابات.

ونقلاً عن "مصدر مطلع على الوضع ذكرت The Verge أن شركة Apple أرادت إجراء التصويت في يوليو، وكانت تلك خطوة قام بها عمال الاتصالات في أمريكا (CWA) ، وهي النقابة التي تسعى لتمثيل الموظفين في موقع كمبرلاند مول ، والتي قيل إنها عارضت على أساس أن التاريخ الأخير كان من شأنه أن يمنح شركة آبل مزيدًا من الوقت لمحاولة إقناع العمال بعدم الانضمام إلى النقابات. لقد تواصلنا مع Apple للتعليق.

لم تعارض شركة Apple بشكل صريح تنظيم عمال الخطوط الأمامية، لكن المشاركين في النقابة يدفعون في الشركةالمحطة المركزية الكبرى موقع في نيويورك اتهم شركة Apple بتوظيف تكتيكات "خرق النقابات"، بما في ذلك الرسائل التي حاولت إقناع الموظفين بأن النقابات ليست فى مصلحتهم.

وقالت الشركة عندما اندلعت أخبار محرك Grand Central Terminal: "نحن محظوظون بوجود أعضاء لا يصدقون في فريق البيع بالتجزئة ونحن نقدر بشدة كل ما تقدمه لشركة Apple، ويسعدنا تقديم تعويضات ومزايا قوية للغاية للموظفين بدوام كامل وبدوام جزئي ، بما في ذلك الرعاية الصحية ، وتسديد الرسوم الدراسية ، وإجازة الوالدين الجديدة ، والإجازة العائلية مدفوعة الأجر ، ومنح الأسهم السنوية والعديد من المزايا الأخرى."

ومن بين الامتيازات الأخرى، يأمل العاملون في موقع Cumberland Mall في دفع Apple لتعويضهم بشكل أفضل ، وتقديم المزيد من الفرص للتقدم الوظيفي وبناء مكان عمل أكثر أمانًا. "أحد أكبر الأشياء التي نكافح من أجلها هو الحصول على أجر عادل وأجر مناسب للعيش ، لأنه نظرًا لكون أتلانتا مدينة ضخمة ، أصبح العيش هنا أكثر وأكثر تكلفة .

وقال إيلي دانيلز، موظف في المحل ل إنجادجيت يستحق الجميع فرصة عدم القلق بشأن ما إذا كان بإمكانهم تحمل تكاليف الطعام أو دفع فواتيرهم، ويستحق الجميع أن يكون قادرًا على تحمل تكاليف العيش فى المدينة التى يعملون فيها."