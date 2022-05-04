شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختبار Twitter فى ميزة "Circle" يحد من التغريدات للأصدقاء المقربين.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا تضطر إلى التغريد لجميع متابعيك (أو الجمهور) في المستقبل، حيث يختبر Twitter ميزة "الدائرة" التي تتيح لك قصر التغريدات على مجموعة تصل إلى 150 شخصًا، ويعتبر تشابه غير دقيق مع الأصدقاء المقربين في Instagram - يمكنك طلب النصيحة أو مشاركة حدث شخصي دون تعليق غير مرحب به.

وأخبرت الشركة أن Engadget Circle متاح بالفعل لـ "مجموعة صغيرة" من مستخدمي Android و iOS والويب في جميع أنحاء العالم، ولم يتضح بعد ما إذا كان Twitter قد يوسع الاختبار ليشمل جمهورًا أوسع ، أم لا على الرغم من أن ذلك سيتوقف على الأرجح على التعليقات.

وينضم Circle إلى عدد من الميزات التي تهدف إلى التحكم في الوصول إلى منشورات Twitter ، بما في ذلك خيار تقييد من يمكنه الرد.

ويمكن أن يساعد Twitter على التنافس مع Instagram والخدمات الأخرى التي تتيح لك أن تكون أكثر انتقائية بشأن مشاركة المحتوى ، وقد تساعدك على حماية خصوصيتك دون اللجوء إلى الرسائل المباشرة أو قائمة المتابعين الصغيرة.

وفي الوقت نفسه ، هناك قلق من أن الدائرة قد تؤدي إلى تفاقم غرف الصدى ، إذا كنت تقصر المناقشات بشكل متكرر على زمرة صغيرة ، فقد تكون أقل ميلًا إلى التغريد على جمهور أكبر أو رؤية ما يقوله اتصالاتك البعيدة. ومع ذلك ، قد يتم تقدير المزيد من التفاصيل في وقت يكون فيه من السهل جدًا أن تطغى على نفسك.