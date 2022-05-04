شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يختبر المزيد من التوصيات فى الخلاصة الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيختبر إنستجرام بعض التغييرات الإضافية للخلاصة الرئيسية، بما فى ذلك المزيد من التوصيات، وسيظهر المحتوى الإضافى من الحسابات التي لا تتابعها في الخلاصة الخوارزمية الافتراضية "بناءً على ما تحب"، وفقا لتقرير engadged.

وليس من الواضح عدد هذه المنشورات المقترحة التي ستراها، على الرغم من أن Instagram تقول إن التجربة ستكون مخصصة وستأخذ فى الاعتبار أشياء مثل عدد الحسابات التى تتابعها وعدد مرات استخدامك للتطبيق.

وهذه ليست مفاجأة كبيرة ، بالنظر إلى أن Instagram قد ركز بشكل أكبر على التوصيات، فقد يؤدى عرض الصور ومقاطع الفيديو من الأشخاص الذين لا تتابعهم بالفعل إلى تعزيز المشاركة ، ولكن Instagram تتعرض لخطر إزعاج الأشخاص الذين يريدون تجربة أكثر تنظيماً تتمحور حول أصدقائهم وعائلاتهم وأى شىء ينشرهsainthoax.

ومع ذلك، يعد Instagram بمنح الأشخاص المزيد من الطرق لتخصيص تجربتهم في التطبيق بمرور الوقت.

وكان هناك نوعا آخر قدم إلى التطبيق في مارس، ويُظهر العرض المنشورات من الحسابات التي تتابعها بترتيب زمنى عكسى وتتيح لك المفضلة فى الوقت نفسه، الاحتفاظ بعلامات تبويب أقرب على ما يصل إلى 50 حسابًا.

ويمكنك التبديل بين الخلاصات من خلال الضغط على أيقونة Instagram فى الزاوية اليسرى العلوية.

ويختبر Instagram أيضًا بعض التعديلات على كيفية عرض المنشورات فى الخلاصة، وتقول أن المشاركات سيكون لها مظهر "ملء الشاشة، وتخطط لجعل مقاطع الفيديو أكثر بروزًا أيضًا.

ويبدو العرض الجديد مثل كيفية تقديم القصص ، بناءً على صورة شاركها Instagram، ويتم وضع اسم المستخدم وصورة الملف الشخصى والتسمية التوضيحية أعلى المنشور، كما هو الحال مع رموز الإعجاب والتعليق والمشاركة.

وستظل علامات التبويب معروضة في الجزء السفلى من الشاشة، وستبقى القصص فى الجزء العلوي من الخلاصة ، ولكن كما هو الحال الآن سيتم إخفاؤها بعد بدء التمرير.