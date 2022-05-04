شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس تكنولوجيا البودكاست فى Spotify يغادر الشركة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر المؤسس المشارك مايكل مينيانو سبوتيفى، حيث قاد فريق تقنية البث الصوتى على مدار السنوات القليلة الماضية، وفقا لتقرير engadged.

وقالت الشركة، أن Mignano قدم استقالته وسينتقل من Spotify فى نهاية يونيو.

وقامت سبوتيفى بشراء Anchor فى عام 2019 مقابل 150 مليون دولار أمريكى لمساعدة الأشخاص فى إنشاء برامجهم الخاصة وتسجيلها وإدارتها.

ونتيجة لذلك بدأ Mignano الذى شارك فى تأسيس هذه الشركة فى عام 2015 ، فى الإشراف على تقنية البث الصوتى فى Spotify.

ولقد لعب دورًا في Spotify ليصبح لاعبًا رئيسيًا في البث الصوتي وشارك في دفع الشركة إلى ذلك الصوت الحى، ويتم تحميل حوالى 85% من البودكاست الجديد على Spotify من Anchor.

ويقال إن المنصة تستضيف 4 ملايين بودكاست ، أي أربعة أضعاف الرقم الذي كانت تملكه فى عام 2020، وتدعم Anchor الآنبودكاست الفيديو.

وعلى الرغم من أن Spotify راسخة كشركة رائدة فى مجال البث الصوتى ، إلا أن هذا الجانب من الأعمال يمر بعملية تغيير.