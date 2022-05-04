شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بنكهة إنستجرام.. واتساب يجهز لـ"تغيير ثورى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد تطبيق واتساب لإجراء تغييرات كبيرة إلى خاصية "الحالة"، والتى أطلقتها عام 2017، ولم تلق شعبية كبيرة بين المستخدمين، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.

في واتساب، تشابه "الحالة" فكرة "القصص" أو "الستوريز" فى تطبيقى إنستجرام وسناب شات، وهي الصور والفيديوهات اليومية التي يلتقطها المستخدم وينشرها لمدة 24 ساعة على حسابه.

ووفقا لموقع "وابيتا إنفو"، فإن واتساب يخطط لجعل "الحالات" أكثر شعبية بين المستخدمين، مثل الاستوريز فى إنستجرام.

وقال الموقع إن واتساب سيضع دائرة حول صورة كل شخص فى قائمة المحادثات، ويمكن رؤية الحالة التي نشرها بالنقر على صورته، تماما مثل إنستجرام.

وحاليا، لا يمكنك رؤية "حالة" أى شخص إلا بالدخول إلى قائمة "الحالات"، المختلفة تماما عن قائمة المحادثات.

ويطمح واتساب لزيادة شعبية خصائصه الأخرى، مثل الحالات، التى تلقى إهمالا كبيرا من المستخدمين