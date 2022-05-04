شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يغرم "أبل" من جديد بسبب مكافحة الاحتكار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه شركة آبل غرامة كبيرة محتملة وقد تضطر إلى فتح نظام الدفع عبر الهاتف المحمول للمنافسين بعد أن اتهمت هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي صانع أيفون بتقييد وصول المنافسين إلى تقنيتها المستخدمة في محافظ الهاتف المحمول.

وتعد هذه هي ثاني تهمة من جانب الاتحاد الأوروبي ضد شركة أبل بعد أن اتهم المنظمون في الاتحاد الأوروبي العام الماضي الشركة بتشويه المنافسة في سوق بث الموسيقى بعد شكوى من Spotify.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها أرسلت صحيفة اتهام تُعرف باسم بيان الاعتراضات على شركة آبل ، توضح بالتفصيل كيف أساءت الشركة استخدام مركزها المهيمن في أسواق محافظ الهواتف المحمولة على أجهزة iOS.

وقالت المفوضية إن ممارسات Apple المناهضة للمنافسة تعود إلى عام 2015 عندما تم إطلاق Apple Pay، وقالت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في بيان: "لدينا مؤشرات على أن شركة آبل قيدت وصول طرف ثالث إلى التكنولوجيا الرئيسية اللازمة لتطوير حلول محفظة محمولة منافسة على أجهزة أبل".

وقالت: "في بيان اعتراضاتنا ، وجدنا مبدئيًا أن شركة آبل ربما قامت بتقييد المنافسة ، لصالح حلها الخاص Apple Pay"، وقالت شركة آبل ، التي قد تواجه غرامة تصل إلى 10٪ من مبيعاتها العالمية أو 36.6 مليار دولار على أساس إيراداتها العام الماضي ، على الرغم من أن عقوبات الاتحاد الأوروبي نادراً ما تصل إلى الحد الأقصى ، إنها ستستمر في التعامل مع المفوضية.