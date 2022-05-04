شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هوس استخدام التوابل الهندية يقودهم لإنتاج وقود أخضر من الكركم.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد التوابل الهندية، من الماثورات الشعبية لدولة الهند، ولكن الهوس جعل مجموعة من الباحثين بمهعد كليمسون للمواد النانوية بالهند، يؤكدون إمكانية استخدام الكركم في إنتاج خلايا وقود خضراء غير مضره للبيئة، باعتباره من التوابل الشائعة نتيجة إحتواءه على مادة الكركمين.

وأقر الباحثون، أن الجمع بين الكركم وبين الجسيمات النانوية الذهبية الموجودة بخلايا الوقود، يساعد على إنشاء قطب كهربائي يتطلب 100 مرة طاقة، بمعدل أقل لتحويل الإيثانول بكفاءة إلى كهرباء.

وأكدت الدراسة، أنه خلال التجربة تم استخدم جزيئات الذهب النانوية باعتبارها عامل مساعد، بدلًا من البوليمرات الموصلة أو الإطارات المعدنية العضوية أو غيرها من المواد المعقدة، مع استخدام مادة الكركمين المستخلصة من الكركم، لتفردها الهيكلي و تشكيل شبكة مسامية حول جسيمات الذهب النانوية، بدون طلاء الكركمين، لتقليل مساحة السطح المعرضة للتفاعل الكيميائي، لخلق بيئة مسامية حول الجسيمات النانوية، حتى تتم أكسدة الإيثانول".