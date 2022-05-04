شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بطريقة سهلة.. هكذا يتحول آيفون إلى جهاز آخر تماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لهاتف الآيفون ميزات عديدة، العديد منها معروف للمستخدمين، ولكن بعضها غير مألوف، ومن بينها خاصية تحول الآيفون لجهاز آخر، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية .

ووفقا لموقع "ميك يوز أوف"، بفضل بعض التطبيقات الخاصة، يمكنك تحويل جهاز آيفون الخاص بك إلى "فأرة" لاسلكى لجهاز الكمبيوتر المحمول.

وإذا كان لديك جهاز كمبيوتر محمول، فقد تفضل استخدام الفأرة "الماوس" معه بدلا من لوحة التتبع الخاصة به، كما أن استخدام الهاتف في هذه القضية قد يكون مفيد جدا للسفر، حيث ينسى البعض إحضار "الفأرة" أو يعاني فى إيجاد مكان لها فى حقيبة الكمبيوتر المحمول.

وأسهل طريقة لتحويل جهاز آيفون الخاص بك إلى "ماوس" لاسلكى لجهاز الكمبيوتر الخاص بك هو تحميل تطبيق يقوم بذلك نيابة عنك.

فهناك عدد من التطبيقات التي تقدم هذا الخيار. تحتاج فقط إلى تحميل التطبيق على جهاز آيفون الخاص بك وعلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وتحتاج إلى ربط الجهازين بنفس شبكة "الواي فاي".

ومن أبرز تلك التطبيقات، وفقا للموقع، تطبيق "ريموت ماوس"، الذى يحول الآيفون إلى جهاز الفأرة فورا، بزريه الرئيسيين.