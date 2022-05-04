شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متجر "بلاى ستور" يحصل على ميزة جديدة لمشاركة الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة جوجل مؤخرا تحديثا جديدا لشهر مايو 2022، حيث يؤثر التحديث على نظام أندرويد بأكمله بما في ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة التليفزيون والأجهزة القابلة للارتداء والمزيد، كما يجلب التحديث تحسينات وتغييرات على نظام أندرويد و Google Play Services و Play Store.

ومع تحديث النظام في مايو 2022 أضافت جوجل ميزة طال انتظارها وأحد الميزات المشاع عنها مؤخرًا إلى Nearby Share، حيث تتيح الميزة، التي يطلق عليها اسم المشاركة الذاتية، للمستخدمين مشاركة ونقل الملفات بين الأجهزة المرتبطة بحساب Google نفسه، وفي وقت سابق كان يُطلب من المستخدمين معاملة جميع أجهزتهم التي تعمل بنظام أندرويد كأجهزة فردية، حتى عندما تكون مرتبطة بنفس حساب جوجل وفي حالة احتياجهم إلى الموافقة على طلب نقل الأجهزة المجاورة في كل مرة يريدون مشاركة شيء ما بين الأجهزة.

وبصرف النظر عن ذلك فإن تحديث نظام Google Play يجلب تطبيق مساعدة Google تم تجديده، وتأتيه إعادة التصميم على نفس الصفحة مثل تطبيقات Google الأخرى من حيث المواد التي تصممها، وستتوفر الميزات الجديدة في الإصدار 22.15 من متجر Google Play والإصدار 30.3 من متجر Play.

وبقدر ما يتعلق الأمر بالتغييرات الأخرى فإن التحديث يجلب إصلاحات أخطاء مهمة في Auto و Phone و Tablet و TV و Wear OS. تم أيضًا تحديث متجر Google Play لمساعدة المستخدمين على اكتشاف التطبيقات والألعاب بشكل أسرع.