شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا قرر فيس بوك إيقاف أعمال "البودكاست" الخاصة به بعد عام واحد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر فيس بوك إنهاء دعمه لأعمال البودكاست حيث تخطط الشركة لإزالة المنتجات الصوتية من منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بها بدءًا من 3 يونيو، ووفقًا لتقرير بلومبرج ، فإن منفذ الوسائط الاجتماعية المملوك لشركة Meta سيقيد المستخدمين من إضافة ملفات podcast على فيس بوك، ابتداء من هذا الاسبوع.

كما أرسلت الشركة مذكرة بخصوص ذلك إلى شركائها، وسيتوقف فيس بوك عن كل من مركز الصوت المركزي وكذلك منتج الصوت القصير Soundbites، وفي أبريل 2021 ، قدم فيس بوك جهودًا صوتية متعددة لمنصته عندما كانت منتجات البث الصوتي والمرئي تتجه في السوق.

ومع ذلك ، أشار تقرير الشهر الماضي إلى أن اهتمام الشركة بمنتجاتها الصوتية قد تضاءل، والآن ، يتطلع فيس بوك إلى التركيز على مبادرات أخرى مما يترك بعض مقدمي الخدمة محبطين، ووفقًا للتقرير ، شارك متحدث باسم Meta بريدًا إلكترونيًا قال فيه: "نحن نعمل باستمرار على تقييم الميزات التي نقدمها حتى نتمكن من التركيز على التجارب الأكثر أهمية" ومع ذلك ، لم يتمكن المصدر من تأكيد التاريخ الدقيق لإغلاق Soundbites ومركز الصوت ولكن من المتوقع أن يحدث ذلك في "الأسابيع المقبلة".

وذكر فيس بوك أيضًا أنه ليس لديه خطط لتنبيه المستخدمين حول حقيقة أن البودكاست لن يكون متاحًا على النظام الأساسي بعد الآن ، في مذكرته للشركاء، لكن ستسمح الشركة للناشرين بتحديد الكيفية التي يريدون بها الكشف عن هذه المعلومات، وفي الوقت نفسه ، يمكن للمستخدمين اختيار البث المباشر على فيس بوك بصوت فقط أو كل من الصوت والفيديو ، حيث سيتم دمج Live Audio Rooms في فيس بوك Live.