شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. طريقة عمل نسخة احتياطية من واتس آب على Google Drive والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد واتس آب هو أحد أكثر منصات المراسلة استخدامًا في جميع أنحاء العالم، حيث يستخدمه الأشخاص من كل فئة عمرية للتواصل وإرسال الرسائل النصية وإرسال الصور ومقاطع الفيديو وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية وما إلى ذلك.

ونظرًا لأن النظام الأساسي أصبح ضرورة للمستخدمين على مر السنين ، فإن تطبيق واتس آب على هواتفهم الذكية يحمل الكثير من البيانات القيمة، وللتأكد من عدم فقد بياناتك في حالة فقد هاتفك الذكي أو سرقته أو إذا قررت تغييره ، يوفر لك واتس آب خيار الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك على التخزين السحابي.

ويمكن لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بيانات واتس آب الخاصة بهم بما في ذلك الدردشات والصور ومقاطع الفيديو والمزيد على Google Drive ، بينما يتم تخزين نسخة واتس آب الاحتياطية في Apple iPhone على iCloud.

ولمعرفة كيفية عمل نسخة احتياطية من محادثات واتس آب الخاصة بك على Google Drive ، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

- افتح تطبيق واتس آب على هاتف Android الذكي الخاص بك.

- اضغط على أيقونة "ثلاثية النقاط" في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

- من القائمة ، اضغط على الإعدادات.

- اضغط على الدردشات.

- قم بالتمرير لأسفل وانقر على الدردشة الاحتياطية.

- انقر فوق خيار "النسخ الاحتياطي إلى Google Drive" وحدد تفضيلاتك.

- اضغط على زر النسخ الاحتياطي لإنشاء نسخة احتياطية من محادثات واتس آب الخاصة بك في تلك اللحظة.

أما إذا كنت تريد أن يقوم واتس آب تلقائيًا بإنشاء نسخة احتياطية من الدردشات الخاصة بك على Google Drive ، فيمكنك جدولتها عن طريق تحديد فاصل زمني للرجوع مثل يوميًا أو أسبوعيًا، حيث يوفر لك النظام الأساسي المملوك لـ Facebook أيضًا خيار النسخ الاحتياطي لمقاطع الفيديو المشتركة في الدردشات أيضًا.