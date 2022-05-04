شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: استمرار انخفاض مبيعات أجهزة Chromebook حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت شحنات أجهزة Chromebook حول العالم بنسبة 61. 9٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022 ، لتغلق عند 5.1 مليون وحدة ، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة IDC.

ويعد هذا انخفاضًا كبيرًا آخر بعد أن شهدت شحنات Chromebook انخفاضًا بنسبة 63.6 في المائة في الربع الرابع من عام 2021، وقد انخفض إجمالي الشحنات إلى 5.1 مليون وحدة في الربع الأخير من إجمالي الشحن البالغ 13. 3 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2021.

ويشير التقرير إلى أن السبب وراء الانخفاض في شحنات Chromebook هو تشبع السوق في الأسواق الناضجة مثل الولايات المتحدة، ومع ذلك ، فقد سجلت الأسواق النامية ، بما في ذلك آسيا ، نموًا في الربع الأخير مع استمرار زيادة الاستثمار في قطاع التعليم.

وقال Jitesh Ubrani ، مدير الأبحاث في IDC: "لم يكن التراجع في أجهزة Chromebook مفاجئًا نظرًا لتراكم المخزون بسبب انخفاض الطلب خلال الفصول العديدة الماضية".

وأشار أورباني كذلك إلى أن المصنعين سيقومون بتصفية المخزون الحالي بمساعدة العروض الترويجية في الأشهر المقبلة، وعلاوة على ذلك ، من المتوقع أن تزداد الشحنات مع بدء التعليم الجديد بعد شهرين.