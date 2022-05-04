شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المفوضة الأوروبية مارجريت فيستاجر: على شركات التكنولوجيا تحمل بعض تكاليف شبكات الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مارجريت فيستاجر ، المديرة الرقمية الأوروبية، عقب شكاوى من شركات الاتصالات في الاتحاد الأوروبي، إن عمالقة التكنولوجيا مثل Google و Meta و Netflix قد تضطر إلى تحمل بعض تكاليف شبكة الاتصالات في أوروبا.

وأبلغ فيستاجر مؤتمرا صحفيا "أعتقد أن هناك قضية نحتاج إلى بحثها بقدر كبير من التركيز وهي قضية المساهمة العادلة في شبكات الاتصالات"، وقالت: "لأننا نرى أن هناك لاعبين يولدون قدرًا كبيرًا من الزيارات التي تمكن أعمالهم بعد ذلك ولكنهم لم يساهموا فعليًا في تمكين هذه الحركة، لم يساهموا في تمكين الاستثمارات في إطلاق الاتصال".

وقالت فيستاجر: "نحن بصدد الحصول على فهم شامل لكيفية تمكين ذلك"، مضيفة أنها كانت تبحث في كيفية تطور حركة البيانات بمرور الوقت والتي تتعلق بجائحة COVID-19.

ووفقًا لدراسة أصدرتها مجموعة الضغط في مجال الاتصالات ETNO ، فإن Meta و Alphabet و Apple و Amazon و Microsoft و Netflix شكلت أكثر من 56٪ من إجمالي حركة البيانات العالمية العام الماضي.

وقالت الدراسة إن المساهمة السنوية البالغة 20 مليار يورو (21 مليار دولار) في تكاليف الشبكات من قبل عمالقة التكنولوجيا يمكن أن تعطي دفعة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي تبلغ 72 مليار يورو. يشمل أعضاء ETNO شركة Deutsche Telekom و Orange.

ومع ذلك ، أعطى فيستاجر اهتمامًا قصيرًا بدعوات صناعة الاتصالات لتخفيف قواعد الاندماج في الاتحاد الأوروبي للسماح بمزيد من الاندماج، وقالت "المشكلة هي أن الحجج التي نسمعها ، مثل الحاجة إلى الحجم من أجل الاستثمار ، ليست جديدة".