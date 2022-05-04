شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة Apple Watch Series 8 ستحصل على ميزة معرفة درجة حرارة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير أن شركة آبل ألغت خططًا لإضافة مستشعر مراقبة درجة حرارة الجسم في Apple Watch Series 7، لكن الشركة قد تضيفه في Apple Watch Series 8 القادمة.

ووفقًا لـ Kuo ، فإن Apple Watch Series 8 ، التي يُشاع إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام ، قد تحتوي على ميزة مراقبة درجة حرارة الجسم إذا كانت الخوارزمية قادرة على تلبية متطلبات أبل العالية قبل أن تدخل الإنتاج الضخم.

وجاء في التقارير أن أبل ألغت ميزة قياس درجة حرارة الجسم لـ Apple Watch 7 لأن الخوارزمية فشلت في التأهل قبل دخول مرحلة EVT العام الماضي، وقال "كو" المسرب الشهير المتخصص في تسريبات أبل: "أعتقد أن Apple Watch 8 في 2H22 يمكنها قياس درجة حرارة الجسم إذا كانت الخوارزمية قادرة على تلبية متطلبات أبل العالية قبل الإنتاج الضخم. "

ويقترح المحلل كذلك أن "التحدي في تنفيذ قياس دقيق لدرجة حرارة الجسم هو أن درجة حرارة الجلد تختلف بسرعة تبعًا للبيئات الخارجية، ولا يمكن أن تدعم الساعة الذكية قياس درجة الحرارة الأساسية من حيث الأجهزة ، لذا فهي تحتاج إلى خوارزمية ممتازة للعمل معًا ".

وتوقع مارك جورمان من بلومبرج سابقًا أن يكون عام 2022 هو العام الأكبر في تاريخ Apple Watch حيث قد تطلق الشركة ثلاث ساعات ذكية جديدة - نموذج عادي وطراز SE ميسور التكلفة ونموذج متين للرياضيين، ومن المحتمل أيضًا أن تتوقف Apple عن طرح تحديثات لطراز Apple Watch Series 3 هذا العام.