شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية مشاركة الملفات والمستندات بين هواتف أندرويد باستخدام ميزة Nearby Share والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Google عن ميزة Nearby Share والتى تعتبر بمثابة بديل لـ Apple Airdrop، حيث أصبحت الميزة متاحة الآن على كل جهاز أندرويد يعمل بنظام أندرويد 6.0 أو أعلى، وهذا يعني أنه يمكن لكل مستخدم للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد تقريبًا مشاركة الملفات والمستندات والصور وما إلى ذلك بين بعضهم البعض عبر ميزة Nearby Share.





الأجهزة التي تدعم ميزة Nearby Share

الميزة متاحة الآن على جميع أجهزة أندرويد التي تعمل بنظام أندرويد 6 أو أعلى، وهذا يشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتلفزيون.





ما تحتاجه لاستخدام ميزة Nearby Share

كيفية استخدام ميزة "Nearby Share"

عملية استخدام ميزة "مشاركة الأجهزة المجاورة" هي نفسها على جميع أجهزة أندرويد بغض النظر عن واجهة المستخدم المخصصة لمصنّع المعدات الأصلية.

- تمكين Nearby Share

- اسحب لأسفل مرتين من الأعلى لفتح التبديل السريع وابحث عن خيار Nearby Share. اضغط عليها لتشغيلها.

- إعداد مشاركة قريبة

- اضغط لفترة طويلة على زر تبديل Nearby Share أو توجه إلى الإعداد وتأكد من ضبط الرؤية على الجميع أو جهات الاتصال. لكن لاحظ أنه إذا اخترت جهات الاتصال ، فلن يتمكن من إرسال الملفات إلا الشخص المحفوظ في جهة الاتصال الخاصة بك.

الخطوات لمتابعة:

انتقل إلى الملف الذي تريد مشاركته واضغط على زر المشاركة. الآن، اضغط على خيار Nearby Share. ثم انتظر حتى يظهر الجهاز الآخر في القائمة. ثم اضغط عليها. قبول على جهاز آخر لاستلام الملف.