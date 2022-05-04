شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمات جوجل Docs وSheets وSlides يحصلون على مميزات أمان Drive الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل أن بعض خدمات البرمجيات المكتبية ستحصل على ميزة مهمة متوفرة بالفعل في Google Drive، حيث ستزود الآن الملفات التي تمت مشاركتها على Docs وSheets وSlides من جوجل المستخدمين بعلامات تحذير.

وقام عملاق التكنولوجيا بتحديث منشور مدونته للإعلان عن الميزة الجديدة للخدمات، وستعمل علامات التحذير هذه على تنبيه المستخدمين بشأن المحتوى الضار، وفي عام 2021 ، قدمت الشركة ميزة الأمان هذه لـ Google Drive.

وذكرت جوجل شعار أمان Drive في منشور المدونة الخاص بها وقالت ، "تمديد هذه التحذيرات على مستوى الملف"، وتمامًا مثل Drive ، ستعرض الميزة القادمة أيضًا ملصق تحذير أصفر أعلى المستند إذا حاول المستخدم الوصول إلى Docs التي يحتمل أن تكون ضارة على نظامه.

وستقرأ أيضًا لافتة التحذير على أدوات تعاون Google: "يبدو هذا الملف مريبًا. قد يتم استخدامه لسرقة معلوماتك الشخصية."، ومن المتوقع أن تساعد ملصقات التحذير هذه المستخدمين على تجنب الملفات المشبوهة التي تبدو كمستندات شرعية.

ومع ذلك ، تم عرض لافتات التحذير هذه على أدوات الإنتاجية في وقت سابق أيضًا، وفي السابق ، كانت هذه الشعارات تظهر فقط عندما يحاول المستخدمون الوصول إلى الروابط من داخل Google Workspace.

أكدت Google أنه سيتم تمكين هذه الميزة افتراضيًا ولن يكون هناك أي تحكم إداري أو إعداد للمستخدم النهائي لهذه الميزة، كما ذكرت الشركة أن ملصقات التحذير الجديدة ستبدأ في الظهور في غضون أسابيع قليلة، وستتوفر الميزة لجميع مستخدمي Google Workspace بما في ذلك المستخدمين الذين لديهم مستخدمي G Suite Basic وخطط الأعمال القديمة.