شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جهاز iPad يتصدر مبيعات سوق الأجهزة اللوحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدى العامين الماضيين، شهدت شحنات الأجهزة اللوحية نموًا مذهلاً، خاصة في الربع الرابع من عام 2020، بسبب انتشار الوباء العالمي، ومع ذلك بدأ الطلب على الأجهزة اللوحية يظهر انخفاضًا في الربع الرابع من عام 2021 ، واستمر في الربع الأول من عام 2022.

فوفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة IDC، انخفض إجمالي الشحنات اللوحية بنسبة 3.9٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022 ، بإجمالي شحنة 38.4 مليون وحدة.

ويشير التقرير إلى أن الانخفاض في الشحنات يرجع إلى انخفاض الطلب على الأجهزة اللوحية حيث تمسك المستخدمون بمشترياتهم القديمة، وفي الربع الأول من عام 2021 ، تم شحن ما مجموعه 52.2 مليون وحدة ، وفقًا لـ IDC.

ووفقًا للتقرير، لا يزال الطلب أعلى من مستويات ما قبل الجائحة ، ولكن يبدو أن النمو يتباطأ، وهو ما يمكن اعتباره مؤشرًا على عودة السوق إلى الوضع الطبيعي، ومع ذلك، على الرغم من التباطؤ، لا يتوانى مصنعو الهواتف الذكية عن دخول سوق الأجهزة اللوحية.

وتواصل Apple الهيمنة على السوق من خلال iPad، حيث حصلت على حوالي 31.5٪ من حصة السوق، ومع ذلك ، ليس كل شيء على ما يرام بالنسبة لشركة آبل ، فقد عانى عملاق كوبرتينو من خسارة بنسبة 4.23 في المائة في إجمالي الشحنات في الربع الأخير.

وخلال مكالمة النتائج الفصلية ، كشفت شركة Apple أن الإيرادات من iPad انخفضت أيضًا بنسبة 2.2٪ مقارنة بالربع السابق، وقد شحنت شركة كوبرتينو العملاقة 12.1 مليون وحدة من أجهزة iPad في الربع الأول من عام 2021 ، بينما سجلت شحنة 7.8 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2022.