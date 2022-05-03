شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعات Pixel Watch من جوجل ستوفر اتصالا خلويا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن إطلاق أول ساعة Google Pixel أصبح قريبًا تمامًا كما في الأسابيع القليلة الماضية، حيث رأينا العديد من التسريبات تشير إلى ذلك، ولم تؤكد شركة التكنولوجيا العملاقة أي شيء حتى الآن بشأن أول ساعتها الذكية، ولكن من المتوقع الإعلان عن الجهاز القابل للارتداء في مؤتمر Google I / O هذا الشهر.

وفي الآونة الأخيرة ، تم رصد الساعة الذكية القادمة على موقع Bluetooth SIG ، والآن ظهر تسريب جديد حول Pixel Watch عبر الإنترنت يكشف عن بعض المعلومات الجديدة حول الساعة الذكية.

ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google ، يُقال إن Pixel Watch تحتوي على بطارية بقوة 300 مللي أمبير في الساعة، ويقال أيضًا أن الساعة الذكية توفر اتصالًا خلويًا، وتميل ساعة Pixel Watch إلى أن تعمل بواسطة مجموعة شرائح Exynos من سامسونج.

كما ذكرنا سابقًا ، تم رصد Pixel Watch التي لم يتم إطلاقها مؤخرًا على موقع Bluetooth SIG الإلكتروني، ووفقًا لموقع الشهادة ، ورد أن Pixel Watch ستأتي بثلاثة أنواع مع أرقام طراز - GWT9R و GBZ4S و GQF4C، وتكشف القائمة أيضًا أن الجهاز القادم يمكن ارتداؤه.

ميزات اللياقة البدنية في Pixel Watch

ستوفر Pixel Watch جميع ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية الرئيسية مثل عد الخطوات والسعرات الحرارية ومراقبة معدل ضربات القلب والمزيد، وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيتبيت في وقت سابق أن بعض ميزات فيتبيت الشهيرة ستأتي إلى ساعات ارتداء.