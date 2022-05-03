شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة هولندية ترفض تغييرات متجر التطبيقات المقترحة من آبل بشأن طرق الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت الهيئة الهولندية للمستهلكين والأسواق (أو ACM) تغييرات متجر التطبيقات المقترحة من آبل والتي ستسمح لمطوري تطبيقات التعارف باستخدام أنظمة دفع تابعة لجهات خارجية، وفقًا لـ 9to5Mac و Coalition for App Fairness. أمرت الهيئة التنظيمية الهولندية بالتغيير في ديسمبر وكانت تتأرجح مع الشركة بشأن كيفية تنفيذها - وفرضت على شركة آبل غرامات بالملايين على طول الطريق. قد تواجه شركة آبل المزيد من العقوبات.

وفقًا لتغريدة أحد الصحفيين ترجمتها 9to5Mac ، يقول المنظم إن أحدث اقتراح قدمته شركة Apple للسماح للمطورين باستخدام أنظمة دفع تابعة لجهات خارجية يعد "تحسينًا" مقارنة بأفكارها السابقة ، لكنه لا يزال "غير كافٍ للامتثال للوائح الأوروبية والهولندية".

يدافع عن الاقتراحات المقلقة لشركة Apple من شأنها أن تجعل استخدام مدفوعات طرف ثالث صعبًا أو غير رسمي

قال أحدث اقتراح لشركة Apple ، والذي قدمته في 27 مارس ، إن مطوري تطبيقات التعارف يمكنهم استخدام إما نظام دفع تابع لجهة خارجية أو نظام Apple ، وليس كليهما ، وأنه سيتعين على المطورين تحذير المستخدمين من أنهم على وشك التفاعل مع نظام لم تفعله Apple. وينطبق الشيء نفسه إذا أرسل المطور المستخدمين إلى موقعه لإتمام عملية شراء حسبما نقل موقع The verege.

قالت شركة آبل أيضًا إن المطورين الذين يستخدمون أنظمة دفع بديلة سيظلون مدينين للشركة بعمولة بنسبة 27 بالمائة على المبيعات داخل التطبيق ، مقارنة بنسبة 30 بالمائة التي تحصل عليها من معظم المدفوعات داخل التطبيق باستخدام نظامها الخاص. (إذا حقق المطورون أقل من مليون دولار من العائدات سنويًا، فسيكون ذلك غير مواتٍ للغاية مقارنةً بمعدل برنامج الأعمال الصغيرة التابع لشركة Apple والذي يبلغ 15 بالمائة.)

كانت شركة Apple قد اقترحت سابقًا أنه يجب على مطوري تطبيقات المواعدة - الأشخاص الوحيدون المتأثرون بأمر ACM - إرسال إصدارات منفصلة من تطبيقاتهم إلى هولندا. أسقطت خطتها في مارس هذا المطلب بعد أن رفضت الهيئة التنظيمية الاقتراح السابق لكونه "غير معقول".

في أواخر شهر مارس ، قالت ACM إنها كانت تقيم اقتراح Apple بعد تغريم الشركة بنحو 55 مليون دولار. قالت الجهة التنظيمية إنها "قد تفرض أمرًا آخر يخضع لمدفوعات جزاءات دورية (مع فرض عقوبات أعلى هذه المرة)" إذا وجدت أن اقتراح Apple لم يكن كافياً. كانت تُقيِّم العقوبات على أساس أسبوعي ، حيث فرضت على الشركة 5 ملايين يورو (حوالي 5.6 مليون دولار) كل أسبوع لم تمتثل - بحد أقصى 50 مليون يورو (حوالي 55 مليون دولار في ذلك الوقت). حاليا وقد تم الوصول إلى الحد الأقصى ، ورد أن الجهة التنظيمية تعمل على عقوبات إضافية ، قائلة إن النسخ الأصلية "لم تحقق النتيجة المرجوة".

أشاد التحالف من أجل عدالة التطبيقات بقرار ACM. تتكون مجموعة المناصرة من شركات مثل Epic Games و Spotify و Basecamp و Match Group (التي تصنع تطبيقات التعارف مثل Tinder و OkCupid) التي تعارض الرسوم المرتفعة لـ App Store ودورها كمكان للحصول على برامج لأجهزة iPhone و iPad. في بيان صدر يوم الإثنين الماضي ، قالت المجموعة إنها "على استعداد لدعم ACM في الوقت الذي تواصل فيه السعي للحصول على معاملة عادلة وعلاجات للمطورين" ، حتى في الوقت الذي تواصل فيه Apple البحث في أعقابها لحماية قوتها الاحتكارية بأي ثمن "

قال التحالف أيضًا إن اقتراح Apple المرفوض "فرض متطلبات غير ضرورية خلق احتكاكًا بهدف ثني مطوري تطبيقات المواعدة عن الاستفادة من أمر ACM."