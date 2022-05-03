شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وحدات معالجة الرسومات من Nvidia تنافس AMD فى الآداء من الجيل التالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تعيين كل من Nvidia و AMD لإصدار بطاقات رسومات من الجيل التالي هذا العام ، ووفقًا لأحدث التسريبات ، يمكننا أن نشهد منافسة أداء بين العملاقين.

تشير الشائعات الجديدة إلى أن الرائد التالي لـ Nvidia ، RTX 4090 ، يمكن أن يكون وحدة معالجة رسومات قوية مع 100 تيرافلوب. ومع ذلك فإن الأخبار الخاصة ببطاقة الرسومات Navi 31 الرائدة من AMD ليست جيدة تمامًا حسبما نقل موقع Digitartlends.

تأتي هذه الدفعة الأخيرة من معلومات Nvidia RTX 4000 و AMD RDNA 3 من العديد من المتسربين على Twitter ، يبدو أن الرائد التالي لـ AMD قد حصل على تخفيض مقارنة بالمواصفات التي توقعنا رؤيتها قبل أيام قليلة فقط.

وتشير تسريبات Nvidia لقد جمعنا بالفعل الكثير من المعلومات حول المواصفات التقريبية للبطاقة. الإجماع الحالي هو أنه سيكون لها متطلبات طاقة هائلة ، ولكن من المرجح أن يأتي سحب القوة هذا بأداء متميز يتناسب معه.

سيعتمد RTX 4090 الرائد على وحدة معالجة الرسومات AD102 ، ووفقًا لآخر جولة من التسريبات التي تمت مشاركتها بواسطة VideoCardz ، فقد يوفر ما يصل إلى 100 تيرافلوب (TFLOPs) من قوة الحوسبة. هذا هو 2.5 مرة أكثر من أفضل بطاقة رسوميات حالية ، RTX 3090 Ti ، والتي تأتي مع 40 TFLOPs.

للوصول إلى هذه الأرقام ، يجب أن يكون لدى RTX 4090 المشاع سرعة ساعة مذهلة لا تقل عن 2.7 جيجا هرتز. ويقال أيضًا أنه يأتي مع 18،432 مركزًا لـ CUDA.

تعد هذه زيادة ضخمة على RTX 3090 Ti (10752 نواة CUDA) ، لكن سرعة الساعة قريبة إلى حد ما (2.6 جيجا هرتز مقابل 2.7 جيجا هرتز).

نظرًا لأن كلا من Team Green و Team Red يطلقان بطاقات رسومية جديدة هذا العام ، فمن الصعب عدم مقارنة الرائد المزعوم لشركة Nvidia ببطاقة AMD.

في حالة AMD ، ستكون RX 7900 XT بطاقة رسومات Navi 31. على الرغم من أننا لم يتبق سوى بضعة أشهر على الإصدار ، فقد شهدت البطاقة مؤخرًا تحولًا كبيرًا في المواصفات ، على الرغم من أن كل هذا لا يزال في منطقة المضاربة فقط.

قبل بضعة أيام فقط أفاد المتسرب من AMD Greymon55 أن الرائد الجديد AMD RDNA 3 سيحتوي على 92 TFLOPs من أداء FP32 ، مما يجعله في متناول المواصفات التي نتوقعها الآن من RTX 4090.

إذا ثبتت صحتها فهذا يعني أننا ستشهد منافسة TFLOP حقيقية ، والتي يجب أن تكون مثيرة للعملاء المحتملين ، مع المزيد من وحدات معالجة الرسومات من الدرجة الأولى للاختيار من بينها. ومع ذلك تغيرت الأخبار بمجرد ظهورها تقريبًا ، وتمت مشاركة مجموعة جديدة من المواصفات لـ AMD RX 7900 XT.

وفقًا للمواصفات الجديدة ، التي تمت مشاركتها مرة أخرى بواسطة Greymon55 و Redfire75369 ، ستصل وحدة معالجة الرسومات Navi 31 مع 12288 معالجًا متدفقًا (SP) مقابل 15،360 توقعوا سابقًا.

هذا يعني أن 92 إشاعة TFLOP قد تكون خاطئة أو أنها قد تشير إلى إصدار مختلف وليس مختزل من GPU. كما تخمن VideoCardz ، فإن المواصفات المحدثة ستمنحنا 73 TFLOPs فقط بدلاً من 92 ، مما يضع RX 7900 XT ميلاً خلف Nvidia في هذا الصدد.

مع مرور أشهر على إصدار بطاقات الرسومات Nvidia Ada Lovelace أو AMD RDNA 3 ، من الصعب قول أي شيء بيقين حقيقي.

استنادًا إلى الأرقام التي لدينا الآن يبدو أن الرائد لشركة Nvidia قد يفوز من حيث الأداء المطلق على AMD ، ولكن عندما يتعلق الأمر بتوازن الأداء وسحب القوة ، يمكن أن تبحث الأمور عن AMD. حتى يقول أي من عملاق التكنولوجيا أكثر من ذلك.