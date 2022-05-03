شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف سيكون شكل زر تعديل تغريدات تويتر؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح زر التعديل فى تويتر حقيقة واقعة رسميًا - بعد أن كان مجرد مزحة لفترة طويلة، ووفقا لجين مانشون وونج، المتخصصة فى العثور على ميزات مخفية في كود الشركات والتى قدمت أول نظرة على ما قد تبدو عليه، حيث لا تزال الخدمة قيد التطوير.

تتوقع وونج أن يكون جزء التعديل بسيطًا جدا وذلك عبر الضغط على زر يسمى "تعديل التغريدة" في قائمة السياق المنسدلة ، وبعد ذلك يمكنك تعديل تغريدة.

في الوقت الحالي يبدو أنك ستحصل على 30 دقيقة بعد نشر تغريدة للضغط على هذا الزر ؛ ستفتح نافذة بها المحتوى الأصلي بالكامل أمامك ، ويمكنك نشر ما تريد - احذف كل شيء وابدأ من جديد إذا أردت حسبما نقل موقع The verege.

كذلك هناك زر "محرر" صغير سيظهر بجوار الطابع الزمني ، ويمكنك النقر فوقه للانتقال إلى صفحة "تعديل السجل" التي يجب أن تعرض نظريًا جميع الإصدارات السابقة من هذه التغريدة.

الأهم من ذلك ، كما ذكر وونج قبل بضعة أسابيع ، يبدو أن تويتر يجعل كل تغريدة فردية غير قابلة للتغيير - كل إصدار له معرّف خاص به ، ولا يتم حذف أي منها ، وليس من الواضح ما إذا كانت الواجهة الخلفية لتويتر ستنشر تلقائيًا الإصدار الأحدث عبر الويب.

ولكن حتى إذا كنت تنظر إلى النسخة القديمة غير المعدلة من التغريدة ، فإن Twitter سيعلمك بذلك.

ضع في اعتبارك أن Wong لم يكن قادرًا على نشر أي تغريدات مكتملة ومعدلة إلى الخلفية الفعلية لتويتر حتى الآن ، لذا فإن هذه النتائج مؤقتة للغاية. لقد قامت بتقصي كل شيء عن طريق تشغيل جانب عميل التطبيق ، والسماح لها برؤية واجهة المستخدم أثناء العمل.