شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية.. تفاصيل استدعاء جوجل 1.7 مليون ساعة ذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت دعوى قضائية تم رفعها مؤخرا أن قيام جوجل باستدعاء 1.7 مليون ساعة ذكية Fitbit Ionic بعد تقارير عن 78 حروقًا لم تكن كافية، مدعية أن نفس العيب يؤثر على جميع أجهزة Fitbit من Google، وكانت الشركة العملاقة قد اتخذت هذا الإجراء فى مارس الماضي.

وفقًا لوثائق المحكمة تشترك جميع ساعات Fitbit الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية في نفس العيب - الميل إلى السخونة الزائدة ، وبالتالي التسبب في حروق أو التسبب في مخاطر نشوب حريق حسبما نقل موقع The verege.

تتهم الشكوى أيضًا شركة Fitbit بمحاولة إلقاء اللوم على "نظافة المستهلك" عند الإبلاغ عن الحوادث ، وأن الاستدعاء لا يعوض مالكي شركة Ionic بشكل كافٍ.

تنص الشكوى على أن "المستهلكين " ، "يشترون المنتجات لحرق السعرات الحرارية - وليس بشرتهم - ولاتباع أسلوب حياة صحي بأمان بمساعدة ساعة ذكية". تسعى الدعوى القضائية للحصول على وضع الدعوى الجماعية.

قام المدعيان في القضية بشراء أجهزة من تشكيلة Versa - Versa Lite و Versa 2 - وليس Ionic. بالإضافة إلى ذلك ، تُظهر الشكوى صورًا لحروق من المستخدمين الذين لديهم أجهزة أخرى ، بما في ذلك Sense و Versa 3 و Blaze و Inspire و Inspire 2. كما تتضمن أيضًا حسابات متعددة لمالكي Fitbit الذين تم إخفاءهم من خلال دعم عملاء الشركة.

جوهر الدعوى هو الادعاء بأنه في حين أن شركة Fitbit تتذكر جهاز Ionic ، إلا أنها لم تفعل ذلك مع أجهزتها الأخرى على الرغم من أنها قد تحرق المستخدمين أيضًا.

نتيجة لذلك قد لا يكون العملاء على دراية بأنهم يحملون خطر حريق محتمل. على وجه التحديد تثير هذه القضية مخاوف من أن يرتدي العملاء ساعة ذكية على متن رحلة جوية ، دون أن يعلموا أن البطارية قد تكون معيبة. ويشير أيضًا إلى أنه في حين عرضت شركة Fitbit المبالغ المستردة بالكامل لمالكي Ionic ، فإن الشركة تتباطأ عندما يتعلق الأمر بإصدار تلك المبالغ المستردة.

تتضمن وثائق المحكمة بالمثل العديد من لقطات الشاشة للردود علىFitbitSupport Twitter حيث شعر العملاء بالإحباط بسبب فترات الانتظار الطويلة وخدمة العملاء غير المستجيبة أثناء محاولتهم استرداد المبالغ المدفوعة لشركة Ionic التي تم استرجاعها مؤخرًا.