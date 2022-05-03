شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تؤكد استمرار تطوير لعبة Perfect Dark.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مايكروسوفت و The Initiative أن Crystal Dynamics لا تزال تساعد في تطوير لعبة بيرفكت دارد جديدة بعد أنباء تغيير ملكية كريستال ديناميكس.

في 2 مايو اشترت Embracer Group Crystal Dynamics و Eidos Montreal و Square Enix Montreal والسلسلة المرتبطة بهذه الاستوديوهات من ناشر Final Fantasy Square Enix. مع تغير الاستوديو ، كان من الممكن أن تكون الصفقات الخارجية مثل هذه الصفقة مع مايكروسوفت في خطر.

من الواضح أن هذا ليس هو الحال حتى لو لم يكن مايكروسوفت ليست الشركة التي استحوذت على Crystal Dynamics. بعد الإعلان أكدت المبادرة استمرار مشاركة كريستال ديناميكس مع بيرفكت دارك عبر تغريدة حسبما نقل موقع Digitartlends.

تقول تغريدة The Initiative: "نحن متحمسون لرؤية Crystal Dynamics تتخذ الخطوات التالية مع الاستوديو الخاص بهم". "لقد أحرزت فرقنا تقدمًا كبيرًا في بناء Perfect Dark معًا كشركاء تطوير مشتركين ، وسنواصل هذا العمل معهم في الفصل التالي."

المبادرة عبارة عن استوديو جديد تمامًا تم إنشاؤه بواسطة مايكروسوفت للعمل على Perfect Dark. وبحسب ما ورد شهد الاستوديو قدرًا كبيرًا من معدل دورانه لأنه يبني نفسه ، لذلك أحضر رئيس الاستوديو داريل جالاجر الاستوديو السابق ، Crystal Dynamics ، على متن الطائرة للمساعدة في الحصول على Perfect Dark على خط النهاية.

خارج بيرفكت دارك تعمل Crystal Dynamics أيضًا على "تجارب مثيرة من مجموعة الامتيازات بالإضافة إلى المفاهيم الأصلية وعناوين IP التي تم تطويرها مع الشركاء" ، وفقًا لتغريدة من المطور. يتضمن ذلك لعبة Tomb Raider جديدة تمامًا تم تصميمها باستخدام Unreal Engine 5.

لا يوجد تاريخ إصدار للعبة Perfect Dark الجديدة ، ولكن من المتوقع إطلاقها لأجهزة الكمبيوتر الشخصية و Xbox Series X / S.