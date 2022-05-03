مبارزة نارية بين “لامبورجيني” وأسرع “اس يو في” فاخرة في العالم! (فيديو)

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مايو 2022 01:11 مساءً - منذ ساعتين

تعد أستون مارتن دي بي اكس 707 ولامبورجيني أوروس من أسرع سيارات اس يو في الخارقة التي يمكنك شراؤها اليوم. لهذا قرر مات واتسون من Carwow اختبار هذه السيارات الكبيرة الخارقة لرؤية أي منها الأسرع في سباق دراق خصوصاً أن هذه السيارات متطابقة تمامًا تقريبًا، على الورق على الأقل.

لامبورجيني اوروس vs أستون مارتن دي بي اكس 707

كلا الكروس أوفر مزودين بمحرك توربو مزدوج سعة 4.0 لتر V8 تحت غطاء المحرك. تنتج أوروس 641 حصانا و 850 نيوتن متر من عزم الدوران. وبينما لا يزال لديها نفس المحرك ذي التيربو المزدوج سعة 4.0 لتر، تتمتع أستون بقوة 697 حصانًا وعزم دوران يبلغ 900 نيوتن متر. على الورق، تخسر لامبورجيني 56 حصانا و 50 نيوتن متر من عزم الدوران للوحش البريطاني. صحيح أن اوروس أخف وزناً، لكن قد لا يكون كافياً للتغلب على أستون مارتن.

معركة أسرع سيارات اس يو في

كان سباق الدراق في ظروف رطبة، لكن هذا لم يؤثر على النتائج التي كانت متشابهة. تفوقت أستون مارتن أخيرًا على لامبورجيني. كانت دي بي اكس متقدمة على اوروس بثلاثة أعشار من الثانية في سباق ربع ميل واختفت بعيدًا عندما وصل السباق إلى علامة الميل الواحد.

نتيجة سباق الربع ميل: 11.7 ثانية لأستون مارتن و12 ثانية لامبورجيني. في سباق الدحرجة، حاولت اوروس مواكبة دي بي اكس، ميزة القدرة الحصانية لهذه الأخيرة تعني أن لامبورجيني ظلت في المركز الأخير، لتثبت دي بي اكس 707 إنها هي أسرع اس يو في فخمة في العالم.